Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (CHP PM) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim tarihinin açıklanması konusunda merkez yürütme kuruluna (MYK) yetki verdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olan CHP son aylarda erken seçim çağrılarını sıklaştırmış durumda. İstanbul'daki Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan operasyonlar ve İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalar da bu süreci hızlandırdı. İmamoğlu'na açılan iki soruşturma sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini söylemişti. Üç hafta önce partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının CHP üyeleri tarafından belirleneceğini belirtti.

Pazartesi günü CHP PM, Özgür Özel yönetiminde toplandı ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak seçim süreci konuşuldu. Toplantı sonrası ön seçimin yapılacağı tarihin açıklaması için CHP MYK'ya yetki verildi.

Toplantıda, ön seçimin il ve ilçe merkezlerinde belirlenen alanlara sandık kurularak ve mühürlü pusulalar kullanılarak yapılması yöntemi üzerinde duruldu.

Yavaş katılmayacak

CHP'de cumhurbaşkanlığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyor.

Ancak İmamoğlu'nun aksine Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu düşüncesinde. Pazar günü Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara'da görüşmüştü.

Görüşmede Yavaş'ın CHP lideri Özel’e ön seçime katılmayacağını söylediği iddia edildi. Bu iddiayı Euronews de konuya dair bilgi sahibi olan kaynaklara sorarak doğruladı.

'Aday belirlemek için çok erken'

Mansur Yavaş, 3 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin, 'Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir,'' dedi.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıların öncelik olduğunu ifade eden Yavaş, ''Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum,'' cümlelerini sarf etti.

İmamoğlu: Dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçim

Özgür Özel 6 Şubat'ta katıldığı Sözcü TV'nin programında, "Geçen pazartesi akşamı Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi girmez mi bilmiyorum. Mansur başkanın partiye ve ülkeye kaybettirmek gibi bir niyeti hiç yok" ifadelerini dile getirmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise 30 Ocak Perşembe günü yayınladığı bir video mesajda "ön seçim" kararına destek vererek "erken seçim" vurgusu yaptı.

İmamoğlu, "Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim" dedi.