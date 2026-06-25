Arnavutköy Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğinde hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, ikinci dönem mezunlarını verdi. 11 farklı branşta eğitim alan 169 kursiyer, 8 haftalık yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Arnavutköy Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle gençlerin ve iletişim alanına ilgi duyan vatandaşların mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Yeni Medya Akademi’de ikinci dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen program, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

Programa; Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan, Yazma Eserler Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen, medya sektörünün önde gelen isimleri, eğitmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Medya ve akademi dünyasını bir araya getiren program, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

Programın sunuculuğunu televizyon programcısı Göksu Öngören Özgür ile Yeni Medya Akademi öğrencilerinden Zeynep Suda Nural üstlendi. Eğitim sürecini anlatan film gösterimi ve kursiyerlerin çalışmalarından oluşan içerikler katılımcılarla paylaşıldı.

Başkan Candaroğlu: “Hakikatin peşinden giden nesiller yetiştirmek istiyoruz”

Mezuniyet töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde doğru bilgiyi ayırt etmenin ve onu doğru şekilde aktarmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Yeni medya alanında donanımlı ve bilinçli bireylere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Candaroğlu, “Bugün büyük bir bilgi kirliliği ve dezenformasyonla karşı karşıyayız. Doğru bilgiye ulaşmak artık kişisel bir merak değil, toplumsal bir sorumluluktur. Yeni medya; hakikati görünür kılmak, sesi duyulmayanın sesini duyurmak ve doğru bilgiyi insanlara ulaştırabilmektir.” dedi.

Yeni Medya Akademi’nin gençlerin fikirlerini üretime, yeteneklerini ise mesleki becerilere dönüştüren önemli bir eğitim merkezi haline geldiğini ifade eden Candaroğlu, akademiye katkı sunan tüm akademisyenlere, eğitmenlere ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

“Gençler İçin Önemli Bir Fırsat Sunuyor”

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu, ikinci dönem mezuniyetine ulaşan Yeni Medya Akademi'nin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite olarak böyle bir iş birliğinin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Karanfiloğlu, iletişim alanına ilgi duyan ancak eğitim fırsatı bulamayan gençlerle buluşabilmenin kıymetli olduğunu ifade etti. Karanfiloğlu, Arnavutköy Belediyesi tarafından sunulan bu imkânın gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi.

“Gençler Çok Kıymetli İmkânlarla Buluşuyor”

Yazma Eserler Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz ise geçmiş yıllarda medya alanında çalışırken bu ölçekte eğitim imkânlarının bulunmadığını belirtti. Arnavutköy Belediyesi öncülüğünde ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen programın gençler için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yılmaz, bugün üretilen her içeriğin geleceğe kalan bir bilgi ve belge niteliği taşıdığını vurguladı. Yılmaz, projeyi hayata geçirenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bu Alandaki Önemli Bir Boşluğu Dolduruyor”

CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan, yeni medyanın günümüzde kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek arttığını belirterek bu alanda verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Yeni Medya Akademi'nin bilinçli medya üreticileri yetiştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Arıkan, Başkan Mustafa Candaroğlu'nu ve projeye katkı sağlayan kurumları tebrik etti.

“Uygulamalı Eğitim Modeli Dikkat Çekiyor”

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ise Yeni Medya Akademi'de uygulamalı eğitim modelinin tercih edilmesini önemli bulduğunu söyledi. İletişim fakültelerinde teorik eğitimin ağırlıklı olduğunu belirten Uludağ, akademide verilen uygulamalı eğitimlerin öğrencileri sektöre daha iyi hazırladığını ifade etti. Uludağ, gençlere haberin temel ilkelerinden uzaklaşmamaları tavsiyesinde bulundu.

11 Branşta Yoğun Eğitim Programı

Yeni Medya Akademi’de bu dönem; Sunuculuk ve Spikerlik, Video Kurgu Atölyesi, Radyo, Dublaj, Sosyal Medya Uzmanlığı, Temel ve Mobil Fotoğrafçılık, Kamera ve Çekim Teknikleri, Roman ve Kurgu Yazarlığı, Editörlük, Gazetecilik ve Yeni Medya olmak üzere toplam 11 farklı branşta eğitim verildi.

Akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve medya sektörünün deneyimli isimleri tarafından verilen eğitimler kapsamında haftanın 5 günü toplam 46 saat ders gerçekleştirildi. 8 haftalık eğitim alan 169 kursiyer, programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Program kapsamında ayrıca İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle yürütülen eğitim programına katılan öğrenciler de mezuniyet heyecanı yaşadı.

Teori ve uygulamayı bir araya getiren programda 17 öğrenci, 8 hafta boyunca cumartesi ve pazartesi günleri gerçekleştirilen toplam 92 saati aşkın eğitimi başarıyla tamamladı. Alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerle öğrenciler, medya ve iletişim alanında kapsamlı bir gelişim süreci geçirdi.

Program sonunda Yeni Medya Akademi ile İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğinde yürütülen eğitim programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilere ayrıca eğitim sürecinin anısına nostaljik radyolar hediye edilirken, tören hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Arnavutköy Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle yürütülen Yeni Medya Akademi aracılığıyla gençleri ve iletişim alanına ilgi duyan vatandaşları dijital dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeye, nitelikli medya profesyonellerinin yetişmesine katkı sunmaya devam edecek.