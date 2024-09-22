Ziynet Sali Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde konser verdi. Şov için kullanılan sahne alevleri rüzgârın etkisiyle Ziynet Sali'ye doğru gelince, saçlarının ucu alev aldı.ANKARA (İGFA) - On binlerce kişinin izlediği konserde Sali hit şarkılarının yanı sıra Türkçe popun klasiklerini de seslendirdi.

Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı 'Beni Yak Kendini Yak'ı söylerken şov için kullanılan sahne alevleri rüzgârın etkisiyle Ziynet Sali'ye doğru geldi ve saçlarının ucu alev aldı. Durumu çabuk fark eden Sali hızlı davranarak eliyle alevi söndürdü.

Sonra da seyirciye "Aşk için yanıyoruz, Müzik için yanıyoruz" diye seslenen Ziynet Sali’nin hayranları da cevap olarak üzerinde “Üff, Ziynet Sali’nin aşkı yaktı beni” yazan pankartı kaldırdı. Hazırlıklı gelen Ziynet Sali fanlarının elindeki “Türk işi Jennifer Lopez” yazan pankart da ilgi çekti. Sali, güzelliği ve sahne performansıyla sık sık Amerikalı yıldız Jennifer Lopez’e benzetiliyor.

Ziynet Sali konserinin ilerleyen dakikalarında duygusal anlar da yaşandı. Sali, cuma gecesi ani bir şekilde hayatını kaybeden Metin Arolat'ı andı. Yakın arkadaşı Arolat’ı çok sevdiğini söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi. Hayranlarından Metin Arolat için alkış istedi.