Sosyolog Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, modern kent yaşamının komşuluk bağlarını zayıflattığını belirterek Türkiye'de her üç kişiden ikisinin ilişkilerin eskisi gibi olmadığını düşündüğünü söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Sosyolog Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, yüksek katlı binalarda ve apartmanlarda yaşayan nüfusun artmasıyla birlikte komşuluk ilişkilerinin yüzeyselleştiğini vurguladı.

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmanın, toplumun yüzde 63,3'ünün komşuluk bağlarının eski gücünü kaybettiğini, yüzde 31,2'sinin ise ilişkilerin tamamen sona erdiğini düşündüğünü ortaya koyduğunu aktardı.

MAHALLE KÜLTÜRÜ AYAKTA TUTUYOR

Buna karşın Türk toplumunda, özellikle mahalle kültürünün güçlü olduğu bölgelerde ve küçük apartmanlarda komşuluk dayanışmasının sürdüğünü belirten Süleymanlı, 'Bu alanlarda güven, yakınlık ve yardımlaşma hala önemli bir yer tutuyor' dedi.

Komşuluk ilişkilerinin toplumsal dayanışmanın temel unsuru olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Süleymanlı, sosyal izolasyonun arttığı günümüzde komşularla kurulan bağların yalnızlıkla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.