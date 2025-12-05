Esra Tekmen Medya'nın Sui Otel'de düzenlediği Yılbaşı Yemeğinde Ünlü makyaj sanatçısı Livza Uyar ve Bursalı Influencerlar bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaptığı bir birinden güzel organizasyon ve etkinliklerle adından sıkça bahsettiren Esra İknur Tekmen dün akşam Sia Otel'de düzenlediği yeni yıl yemeğinde Ünlü makyaj sanatçısı Livza Uyar ve Bursalı Influencerları bir araya getirdi. Düzenlenen yeni yıl yemeğinde bol bol sohbet etme imkanı bulan Bursalı Influencerlar renkli bir akşam geçirdiler. Düzenlenen Yeni Yıl Yemeği & Makyaj Workshop'unda Livza Uyar, katılımcılara pratik makyaj tekniklerini, uygulanabilir tüyoları ve imzası haline gelen glam dokunuşlarının inceliklerini adım adım uygulamalı olarak gösterdi. Livza Uyar'ın verdiği pratik makyaj tekniklerini pürdikkat dinleyen Bursalı Influencerlar pratik makyaj tekniklerini en ince ayrıntısına kadar öğrendiler.

Workshop finalinde ise Livza Uyar, tüm katılımcılara dişil enerjilerini yükselten, güzelliklerine güzellik katacak; kendilerini hafif, keyifli ve enerjisel olarak dengelenmiş hissedecekleri, özel frekanslarla işlenmiş annesi Dilek Uyar'ın yaptığı tokaları hediye etti. Bu tokalar, takan kişinin enerjisini berraklaştırmayı, zihnini hafifletmeyi ve 'kafaya başka hiçbir şey takmama' niyetiyle hazırlanmış güçlü birer sembol niteliği taşıyan tokaları hediye etti. Makyaj dünyasında kariyer yapmak, kişisel becerilerini profesyonel seviyeye taşımak ve güzellik sektörüne güçlü bir giriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim olan Livza Uyar Enstitüsü, tüm güzellik severleri bu büyülü yolculuğa davet ediyor. Daha fazla bilgi ve kayıt için: www.livzauyarenstitu.com'dan ulaşabilirler.