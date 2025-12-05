İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen 'Sevgi Varsa Engel Yoktur, Hep Birlikte Güçlüyüz' projesi kapsamında otizmli ve down sendromlu kursiyerler Havuz İzmir'de yüzdü. Etkinlikte şeker hamurundan çiçekler yapıldı. Aileler keyifli anlar yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıldır kesintisiz sürdürdüğü ve 47 özel gereksinimli kursiyere yüzme eğitimi verdiği 'Sevgi Varsa Engel Yoktur, Hep Birlikte Güçlüyüz' projesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen anlamlı bir etkinlikle taçlandı.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Havuz İzmir'de gerçekleştirilen organizasyonda, otizmli ve down sendromlu kursiyerler eğitmenler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Berkhan Alptekin ile Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel katıldı.

Türkiye Butik Pastacılar ve Şeker Hamurcular Derneği Başkanı Emine Kubat tarafından hazırlanan, üzerinde engelli çocuk figürleri bulunan şeker hamuru pastalar büyük bir coşkuyla kesildi.

Pasta kesiminin ardından kursiyerlere özel yüzme boneleri dağıtıldı ve şeker hamurundan çiçek yapma etkinliği düzenlendi.