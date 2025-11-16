Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeşil Camii Dernek Başkanı Metin Kaya'nın ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda günün ilk değerlendirmeleri paylaşıldı. Başkan Hürriyet, yerinden hizmet anlayışını benimsediklerini vurgularken, cami cemaati ziyaret için teşekkürlerini iletti.

Belediyenin ilgili masa sorumluları ve mahalle muhtarı Melda Okur, cemaatten gelen talepleri sahada not aldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, haftaya Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'taki Yeşil Camii'nde sabah namazı sonrası yapılan buluşmayla başladı. CHP İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve belediye yöneticilerinin de katıldığı ziyarette vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleşti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi'ndeki Yeşil Camii cemaatini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

