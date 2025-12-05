İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş'te yaşanan su taşkınlarını önlemek ve ilçeyi sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturmak için başlattığı 200 milyon liralık yatırım yüzde 60 seviyesine geldi. Hızla süren imalatlar 2026 yılının ilk aylarında tamamlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş ilçesinin altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 200 milyon liralık yatırımla Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde yürütülen yağmur suyu hattı imalatı ile taşkın sorunu çözülecek, eskiyen içme suyu hatları yenilenerek ilçe merkezi kesintisiz, temiz ve güvenli içme suyuna kavuşacak. Yüzde 60 seviyesine gelen imalatlar 2026 yılının başlarında tamamlanacak. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde yürütülen alt yapı çalışmalarını inceledi, teknik ekipten bilgi aldı.

ERDOĞAN: İLÇENİN ALTYAPI SORUNUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM GETİRİYOR

Çalışmaların 2026 yılının ilk aylarında tamamlanacağını ifade eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, 'İZSU olarak Ödemiş'in altyapı sorunlarına köklü çözümler getiriyoruz. Kanalizasyonla birleşik çalışan yağmur suyu hatlarını ayırıyor, taşkın riskini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda devam eden ikinci çalışmayla da ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ana isale hatlarını yüksek basınca dayanıklı yeni borularla değiştiriyoruz. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 2 bin 600 metre yeni yağmur suyu hattı, 3 bin 900 metre yeni isale hattı, 500 metre atık su hattı döşendi' dedi.

'İLÇEMİZİN KADERİ DEĞİŞİYOR'

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise yatırımların ilçeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, 'İzmir Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz bu önemli projeler sayesinde Ödemiş uzun yıllardır yaşadığı su taşkınlarından kurtulacak. Hemşerilerimiz artık daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilecek. Altyapıda çağ atlayan bir Ödemiş hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

200 milyon liralık yatırımla 4 bin 850 metre yeni yağmur suyu hattı, 420 metre sıra ızgara ve 485 adet tekli ızgara döşenecek. Ayrıca 8 bin 600 metrelik yeni isale hattıyla birlikte patlak, kaçak ve su kesintileri sona erecek.