Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı bilgi, haber ve yorum paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veya yorum yapan kişiler ile sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri incelemeye alındı.

JANDARMAYA TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin belirlenmesi ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi. Başsavcılık, soruşturmanın sürdüğünü bildirerek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI



Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında,



Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca: Bursa Keles'te sabah saatlerinde orman yangını! İçeriği Görüntüle September 13, 2026