Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Samsun Şehir Hastanesi hizmete açıldı. 1.458 yatak kapasiteli hastanede 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik bulunuyor. Erdoğan, Türkiye genelinde tamamlanan şehir hastanesi sayısının 27'ye ulaştığını, 13 hastanenin yapımının sürdüğünü açıkladı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen hastanenin, Samsun ve çevre illerin sağlık hizmetleri kapasitesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

234 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanede 1.027 deprem izolatörü kullanıldı. Tesis, 1.458 yatak kapasitesinin yanı sıra 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathane ve 320 poliklinikle hizmet verecek. Hastanede ayrıca ağız ve diş sağlığı ünitesi ile 2 bin 66 araçlık otopark bulunuyor. Sağlık tesisinin tıbbi altyapısında 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason ve 34 röntgen cihazı yer alıyor.

5 BİN 419 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPACAK

Samsun Şehir Hastanesi'nde 548'i uzman hekim olmak üzere toplam 5 bin 419 sağlık çalışanının görev yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi, Bağlantı Yolları ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:



'Samsun Şehir Hastanemiz; 234 bin metrekare alan üzerine bin 27 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı: pic.twitter.com/88WQ0XCwCo — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 13, 2026

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlık turizmindeki konumuna da katkı sağladığını belirterek, her yıl yüz binlerce yabancı hastanın tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla Türkiye'de 27 şehir hastanesinin tamamlandığını ve bu hastanelerin yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine ulaştığını açıkladı. Yapımı devam eden 13 şehir hastanesinin daha bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Diyarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya ve Ordu'nun da aralarında bulunduğu illerdeki projelerin tamamlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanesi bulunduğunu belirterek, bu projelerin de tamamlanmasıyla Türkiye'nin 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacağını söyledi.

Sağlık altyapısını Şehir Hastaneleri yanında, vatandaşların ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyüttüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile bin 250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani; sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk Milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.