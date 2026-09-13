Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunda millete büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk milletinin yokluklar içinde dahi birlik ve beraberlik içinde büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, Sakarya'da kazanılan zaferin dünya harp tarihine geçtiğini söyledi.

'ANADOLU'NUN TÜRK YURDU OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖSTERİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandırdığını, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun düşman zihinlerine bir kez daha kazındığını ifade etti. Geçmişten alınan güç ve azimle devleti ilelebet payidar kılacaklarını söyleyen Erdoğan, vatanın her karış toprağının ne pahasına olursa olsun korunacağını vurguladı.

Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında can veren şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarına da şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını vatandaşlara en kalbî duygularıyla selamlarını ileterek tamamladı.