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Gerçekleştirilen aramada, bir adet beyaz kağıt parçasına sarılı vaziyette, 3,23 gram ağırlığında kimyasala bulanmış uyuşturucu tütün olarak tabir edilen madde ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan Parlaklar Market önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.C.T. isimli şahsın kaba üst araması yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yörük Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli bir şahsı yakaladı.

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