“Eşitlik Önceliğimizdir, Eşitlik Önyargıları Kırmakla Başlar” mottosuyla yola çıkan Sosyal Etki Zirvesi, 29 Mayıs 2025’te İş Sanat’ta ikinci kez düzenleniyor. “Birliktelik Zamanı” temasıyla gerçekleşecek zirve, toplumsal eşitlik önündeki en büyük engellerden biri olan önyargıları masaya yatırarak çözüm yolları arayacak.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 121 paydaş ve 1.700’den fazla katılımcıyla 2.500’ün üzerinde kişiyi bir araya getiren zirve, bu yıl daha geniş bir katılımla eşitlik mücadelesini büyütmeyi hedefliyor. “Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu” ve “Nasıl Bir Ekonomi / ekonomim.com” iş birliğiyle düzenlenen SEZ’25, eşitsizliklere karşı bilinç oluşturmayı ve toplumda zihniyet değişimini sağlamayı amaçlıyor.

MÜNTEHA ADALI: “HEDEFİMİZ 200 PAYDAŞ!”

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı, zirvenin bu yılki hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“Cumhuriyetimizin 101. yılında, Sosyal Etki Zirvesi’nin ikinci yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 121 paydaşla çıktığımız bu yolda, bu yıl hedefimizi 200 paydaşa yükselttik. Zirvemiz, eşitlik mücadelesine katkı sağlamak ve önyargıları kırmak için bir farkındalık platformu olmayı sürdürecek. Bu yıl tüm sivil toplum kuruluşlarını, kamu ve özel sektör temsilcilerini, belediyeleri ve akademik kurumları bu birliktelik çağrısına katılmaya davet ediyorum. Çünkü farkındalık, değişimin en önemli gücüdür.”

SEZ’25’İN GÜNDEM BAŞLIKLARI

Zirvede, toplumsal eşitlik önündeki önyargılar farklı açılardan ele alınacak. Programın ana başlıkları arasında şunlar yer alıyor:

• Cinsiyetçi Kodlamalar: Kadın ve erkek eşitliği

• Kültürel ve Geleneksel Önyargılar: Toplumsal normların etkileri

• İş Dünyası ve Sermayede Önyargılar: Eşitsizliklerin ekonomik boyutu

• Kuşaklar Arası Önyargılar: Gençler ve yetişkinler arasındaki iletişim sorunları

• Eğitimden İklime, Sanattan Spora: Çeşitli alanlarda önyargıların toplumsal etkileri

ZİRVEYE KİMLER KATILIYOR?

Geçtiğimiz yıl 120’yi aşkın paydaşın destek verdiği zirveye bu yıl AÇEV, ÇEKÜL Vakfı, TOÇEV ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği gibi çok fazla sayıda yeni kuruluşlar da katılıyor. Zirve, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan geniş bir yelpazede paydaşları bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturmayı hedefliyor.

29 Mayıs’ta İş Sanat’ta buluşmak üzere, toplumsal eşitlik adına farkındalık yaratmaya davetlisiniz.