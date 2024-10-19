İzmit Belediyesinin, ünlü sanatçı Soner Arıca’nın Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yazdığı Cumhuriyet Marşını seslendirmek için kurduğu 1923 kişilik kadın korosu unutulmaz bir geceye imza attı KOCAELİ (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda verilen konserde Soner Arıca’nın Cumhuriyetin 100. Yılına özel yazıp seslendirdiği Cumhuriyet Marşı 1923 Kadınla okundu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “1923 Kadın Korosu” Konserinde Şef Erbil Aydın eşliğinde 7 eser seslendirildi. Başkan Hürriyet konuk sanatçı Soner Arıca ve Koro Şefi Erbil Aydın’a konser sonrası hediye takdiminde bulundu.

GENİŞ KATILIM

Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1000 kadınla yapılan konser büyük beğeni toplarken 101. Yılda koristlerin artan ilgisi ve beğenisi ile 1923 kadına ulaşarak “1923 Kadın Korosu” oluşturuldu. Muhteşem konsere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra ünlü sanatçı Soner Arıca, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Genel İş Sendikası İl Temsilcisi Vedat Küçük, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KADINLARIN GÜCÜNÜ DUYURACAĞIZ”

Hürriyet konser öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl da, Cumhuriyetimizin 100. yılında 1000 Ses Tek Nefes Kadın Koromuzla bir araya gelmiştik. Atatürk’ün izinde, onun mirasına layık olmanın gururunu yüreğimizde hissetmiştik. Bu güzel akşamda, burada, 1923 kadınla birlikte olmak, bu gururu ve coşkuyu bir adım daha ileri taşımak istiyoruz. “1923 Kadın Korosu”, Cumhuriyetimizin ruhunu ve kadınların gücünü tüm ülkemize duyuracağız.

“ATAMIZIN İLKELERİNİ YAŞATACAĞIZ”

Bu akşam burada şunu çok rahat söyleyebilirim ki; kadınların gözlerinde gördüğüm umut ve yüreklerindeki cesaret, Cumhuriyet’in bizlere kattığı en büyük miraslardan biri. Bugün, hep birlikte bu marşı söyleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101’nci yılını coşkuyla kutlayacağız. Sadece geçmişimize değil, geleceğimize de sesleniyor olacağız. Cumhuriyetin aydınlık yolunda yürümeye ve Ata’mızın ilkelerini yaşatmaya devam edeceğiz.

SONER ARICA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu özel günde, böylesine anlamlı, son dönemde çocukların ve gençlerin dilinden düşmeyen bir marşı bizlere armağan eden, sanatıyla, bizleri birleştiren, kalpleri bir araya getiren ve Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamamıza vesile olan sevgili bu ülkenin çok önemli sanatçılarından Soner Arıca’ya yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum.

“TÜM DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ”

Onun mütevazı bir şekilde bu akşam kadınlarla sahneye çıkacak olması çok kıymetli. Bir ricamızla bizlerle birlikte oldu. Projeyi ona sunduğumda, ‘Biz bir kadın korosu kurduk. Çok güzel marşlar söylüyorlar. Siz de kadınlarla marş söyler misiniz’ dediğimizde ikiletmeden hemen İzmit’e geldi. Hemen bir sonraki seneyi planladık. Bu muhteşem kadınlara sözümüz vardı. Bu akşam onları Soner Arıca ile sahnede buluşturacağız. Birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe, bu marşı söyleyeceğiz. Cumhuriyet’in, özgürlüğün, bağımsızlığın ve kadınların gücünü tüm dünyaya haykıracağız. İzmit’ten yükselen bu ses, sonsuza dek Cumhuriyet’in izinde yürümeye devam eden kadınların sesi olarak yankılanacak.

“NİCE 101 YILLARA”

Cumhuriyetin bağrında filizlenen çiçekleriz biz; rüzgarı hürriyetten, kökleri inançtan beslenen, umudun suyuyla can bulan çiçekleriz biz. Bu topraklar, atalarımızın bizlere bıraktığı kutsal bir miras; bu bayrak, yüreğimizde dalgalanan bir sevdadır. Cumhuriyet var oldukça, bu topraklar, bu bayrak, bu sevda bizimle birlikte yaşayacak. Bu akşam muhteşem bir gece geçireceksiniz. Hep birlikte daha nice 101 yıllara!” ifadelerini kullandı.