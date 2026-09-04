Manisa Büyükşehir Belediyesi, muhtar ve vatandaşlardan gelen taleplere hızlı bir şekilde yanıt vererek Ulutepe Caddesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar yıkanırken, Ulucamii çevresi de titizlikle temizlendi. Yapılan çalışmalarla bölgenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen taleplere hızlı çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda muhtar ve vatandaşların Ulutepe Caddesi'nin temizlenmesine yönelik talepleri doğrultusunda ekipler harekete geçerek bölgede temizlik çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki kaldırımlar yıkanarak temizlenirken, Ulucamii çevresinde görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar ekipler tarafından temizlendi.

Kaldırım ve ortak kullanım alanlarının temiz tutulması, otların kontrol altına alınması ve çevrede kötü görüntü oluşturabilecek unsurların ortadan kaldırılmasıyla bölgede daha düzenli ve estetik bir görünüm oluşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.

7/24 SAHADAYIZ

Çalışmaları yerinde inceleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, 'Manisa Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu saha çalışmaları sonucunda ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Ulutepe Caddesi'nde detaylı bir temizlik çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında budama, kaldırımların ve muhtelif noktaların yıkanması ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz ile 7 gün 24 saat sahadayız' dedi.

'20-25 YILDIR BÖYLE BİR TEMİZLİK GÖRMEDİK'

Ulucamii Kafesi işletmecisi Ahmet İnce, 'Ulucami Kafesi işletmecisi Ahmet İnce, '2000 yılından bu yana burada böylesine kapsamlı bir temizlik çalışması görmedik. 20-25 yıldır bu konuda bir çalışma yapılmamıştı. Besim Başkanımız buraya geldiğinde taleplerimizi kendisine iletmiştik. Şimdi ekipler geldi ve kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı Besim Başkanımıza teşekkür ediyor, kendisine saygı duyuyorum' dedi.