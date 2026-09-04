Mudanya Devlet Hastanesi'nde, olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Personelin koordinasyonunun ve ekipmanların test edildiği çalışmaların düzenli süreceği bildirildi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi'nde, olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde tutmak, acil durumlarda uygulanacak müdahale süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

SENARYO ÜZERİNDEN UYGULAMALI EĞİTİM

Tatbikatta, yangının fark edilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesinden başlayarak acil durum ekiplerinin olay yerine intikali, ilk müdahale, hasta ve çalışanların güvenli alanlara tahliyesi ile ekipler arası koordinasyon uygulamalı olarak canlandırıldı. Görevli personelin, kendilerine verilen sorumluluklar doğrultusunda hareket ettiği tatbikatta, yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı da test edildi. Yetkililer, panik yaşanmadan acil durum planlarına uygun, hızlı ve koordineli hareket etmenin önemine dikkat çekti.

ACİL DURUM HAZIRLIKLARI DÜZENLİ SÜRECEK

Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Yavuz Erkal, hastanelerin 24 saat kesintisiz hizmet veren ve farklı özelliklerde hastaların bulunduğu sağlık tesisleri olması dolayısıyla bu tür hazırlıkların büyük önem taşıdığını vurguladı. Başhekim Erkal, afet ve acil durumlara yönelik eğitim, tatbikat ve hazırlık çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, gerçekleştirilen tatbikatın kurumun acil durum kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağladığını söyledi.