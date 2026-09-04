Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Larende Kapısı ve tarihi sur duvarlarının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor.

KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Meryem Göka, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyükşehir Belediyesi tarafından Larende Kapısı ve sur duvarlarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Meryem Göka, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, kazı çalışması alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Altay, Konya'nın tarihi kimliğinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması adına Larende Kapısı ve sur duvarları bölgesinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, 'Kıymetli milletvekillerimizle ve İl Başkanımızla birlikte kazı çalışmalarını yerinde inceledik. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şehrimizin geçmişine ait her bir izi büyük bir hassasiyetle korumayı ve ortaya çıkarmayı görev olarak görüyoruz. Larende Kapısı ve sur duvarlarıyla ilgili yürüttüğümüz kazı çalışmaları da Konya'nın tarihi hafızasına ışık tutacak çok kıymetli bir çalışma. Konya'nın sahip olduğu tarihi zenginliği en doğru şekilde yarınlara taşınması noktasında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.