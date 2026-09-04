Konya'da Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, mevcut yolları yenilemek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamak amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde planlanan asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile hem mevcut altyapının yenilenmesi hem de yol üstyapısının sağlıklı şekilde tamamlanması hedefleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı bir program doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yollar daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşuyor.

Tamamlanan güzergâhlar vatandaşların kullanımına açılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yenileme ve güçlendirme çalışmaları etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Başak Mahallesi'nde yürütülen soğuk asfalt çalışmaları tamamlanarak yol kullanıma açıldı. Akörenkışla - Kızören bağlantı yolu ile Bademli Yaylası - Burunkuyu Yaylası - Kızören bağlantı yolunda gerçekleştirilen soğuk asfalt uygulamaları da tamamlanarak güzergâhlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Küçükkumköprü Caddesi'nde ise altyapı kurumlarının çalışmalarıyla koordineli biçimde etaplar halinde gerçekleştirilen asfalt serimleri tamamlandı ve cadde trafiğe açıldı. Altyapı alanlarının kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç duyması nedeniyle çalışmaların bölümler halinde ve zamana yayılarak yürütüldüğü bölgede, tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgenin gelişimine uygun, güçlü ve modern bir ulaşım hattı oluşturuldu. Cadde üzerindeki orta bölümlerin kalan kısımlarının ise ağaçlandırılması planlanıyor.

Karatay Belediyesi'nin çalışma yürüttüğü önemli güzergâhlardan biri olan Kanal Caddesi'nde de güçlendirme ve yenileme çalışmaları etap etap devam ediyor. Çalışmalar tamamlanmasıyla beraber bölge ulaşım standardı yükseltilmiş, daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşacak.

İlçenin dört bir yanında sürdürülen asfalt yatırımlarıyla ulaşım ağı her geçen gün daha da güçlendiriliyor. Yol yenileme ve asfalt çalışmalarının, altyapı yatırımlarıyla koordinasyon içerisinde sürdürülmesiyle birlikte hem mevcut güzergâhların standardının yükseltilmesi hem de gelişen yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.