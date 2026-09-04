ESDER Bursa İl Başkanlığı ve kentteki kırtasiyeci, giyimci ve ayakkabıcı esnaf odaları, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde velilere, okul yöneticilerine ve esnafa yönelik ortak bir açıklama yaptı.

BURSA (İGFA) - Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Bursa Şube Başkanı İbrahim Özacar'ın davetiyle yapılan buluşmada, Bursa Kırtasiyeciler ve Matbaacılar Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, Bursa Hazır Giyimciler ve Şapkacılar Odası Başkanı Vural Akçil ile Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İskender Aksüt bir araya geldi. Toplantıda 'Ortak Akıl, Güçlü Birliktelik' vurgusu yapıldı.

Açıklamada, yaklaşan eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kırtasiye, giyim ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren esnafın yaşadığı sorunların Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e iletildiği belirtildi. Esnaf temsilcileri, velilere çocukların okul ihtiyaçlarını mahalle esnafından karşılamaları çağrısında bulundu.

Mahalle aidiyetinin ve yerel esnafın korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandığı açıklamada, çizgi karakterli ürünlere ve yönlendirmelere eleştiri de yapıldı.

Esnaf temsilcileri, okul araç-gereçlerinde yer alan bazı yabancı menşeli çizgi film karakterleri ve sembollerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini savunarak, ebeveynleri seçim konusunda daha hassas olmaya davet etti.

Ayrıca, bazı okul yönetimlerinin öğrenci ve velileri belirli iş yerlerine yönlendirdiğine ilişkin duyumların mahalle esnafını zor durumda bıraktığı öne sürüldü. Okul yönetimlerine, yönetmeliklere uygun şekilde hareket edilmesi ve esnafa karşı hakkaniyetli davranılması çağrısı yapıldı.

'TİCARİ KAYGININ ÖTESİNDE MEDENİYET SORUMLULUĞU'

Bu arada yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylık, esnafa ise bereket getirmesi temennisiyle yapılan açıklamada, esnafa da çocukların zihinsel ve manevi gelişimine zarar verecek ürünler konusunda toplumsal sorumlulukla hareket etme çağrısı yapıldı. Ahilik geleneğine vurgu yapılan metinde, esnafın sadece ticari kaygılarla değil, mahalle kültürünü ve toplumsal değerleri gözeterek davranması gerektiği belirtildi.