CHP İstanbul İl Kongresinin İstanbul'da ilçe seçim kurulu tarafından durdurulmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Yüksek Seçim Kurulu önünde kararı bekleyen YKS Başkanvekili Ekrem Özübek YSK'nın verdiği kararı açıkladı. Özübek, YSK'nin İlçe Seçim Kurullarının usulüne göre yapılması durumunda Kongreye müdahele edemeyeceğini ifade etti.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 19 Ekim Pazar (yarın) günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını istedi. Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denilmişti.

Konunun kendisini aştığını düşünün bir kararla Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ya görüş sordu.

YSK, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun gönderdiği dosya ile ilgi kararını vermek üzere bugün (18 Ekim 2025) saat 14.00'de toplandı.

CHP'Yİ RAHATLATAN KARAR ; CHP İSTANBUL OLAĞAN İL KONGRESİ YAPILACAK

Yaklaşık 20 dakika süren toplantı sonrası, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, CHP'nin yarın zyapılması planlanan İstanbul Olağan İl Kongresi'nin yapılmasına bir engel olmadığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARAR ALINMIŞTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istemişti. Söz konusu yazı İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve Kurul 24 Eylül’de kongrenin devamına karar vermişti.