Milleyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara halkla ilişkileri geliştirmeleri için verdiği ' Hayırlı Günler Komşum' projesi teşkiletler tarafından sürdürülüyor.

MHP Bakırköy İlçe Başkanlığı 'Hayırlı Günler Komşum' uygulaması çerçevesinde vatandaşları evinde ziyaretlere devam ediyor. Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Nergis Akpolat Necile-Ramazan Karakaya ailesine misafir oldu. Buluşma ile ilgili görüntüler Bakırköy teşkilatı X hesabından yayınlandı.

MHP Bakırköy tişkilatından yapılan yayında "Yapılan yayında İlçe Başkanımız Sn.Turgut İnan ve İlçe Kadın Kol. Bşk. Sn. Nergis Akpolat, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda başlanan "Hayırlı Günler Komşum", Derdin Derdimizdir programı kapsamında Osmaniye mah. Sn. Necile-Ramazan Karayaka ailesine misafir oldular" denildi.