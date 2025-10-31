Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Otel sahibi Halit Ergül dahil 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklar Halit Ergül, eşi Emine Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otel sahibinin damadı Emir Aras, Sedat Gülener 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Verilen cezalarda indirim uygulanmadı. Aldıkları ceza nedeniyle tutuksuz yargılanan 2 kişi de tutuklandı.

18 SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları istendi. Duruşmada 18 sanık, olayda herhangi bir sorumluluk ya da ihmallerinin olmadığı iddiasında bulunarak suçlamaları reddetti.

Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Emine Ergül Murtezaoğlu’nun bir etkinlikte yayımlanan konuşmalarının dinlenmesi talep edildi. Mahkeme heyeti ise söz konusu konuşmanın yer aldığı videonun izlenmesinin esasa etki etmeyeceği nedeniyle talebi reddetti. Müşteki tarafların sunduğu görüntülerde Ergül, şu ifadelerei kullanıyor:

“Çamaşırhaneye girerdim. Oda temizliğine girerdim. Daha ilkokuldayım. Bunların hepsini üreterek gittim. Babamın hayalleri çok büyüktü, benim de hayallerim çok büyük. Bütün otelde çalıştım. Çamaşırhanede, resepsiyonda, otelin her departmanında çalıştım. Kriz bollukta çok kolay yönetilir ama darlıkta yönetmek çok önemli. Çeşitli çözümler üretebiliyorsunuz o an. Elektrik inanılmaz arttı. Şimdi GES projemiz var. Onu yapmak zorundayız. Butik otel projemiz var. Onu yapmak zorundayız. İnsanlar belki şey düşünüyor olabilir; Babanın desteği var, arkasında kocaman Kartalkaya var. Öyle olmuyor. Oranın riski başka kışın. Çocukluktan beri çalıştığım için de çalışan bir anne idolü var. Kızlarım da çalışıyor. Evde oturmak diye bir şey yok. Saat mevhumu hiç yok. Banka müdürlerini pazar günü çok aramışımdır.”

“MÜVEKKİLİM İÇİN TAHLİYE TALEBİM YOK”

Otelin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatını istedi. Sanık Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan ise konuşmasında herkesi şaşırtan ifadelerde bulundu. 'Müvekkilim için tahliye ve berat talebim" yoktur diyen Avukat Baykan Turizim Bakanı'nı Ersoy'unda yargılanması gerektine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim için beraat talebim ve tahliye talebim yoktur. Bu bir katliamdır. Bolu davasında kast, taksir vs. tartışılmaz. Bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. ‘Kasten adam öldürmedir’ tartışmasız. Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum. İsterse beni dava edebilir. Ama bazı şeyler eksik, neden? Bu vahim olay, bu kadar can kaybını yüreğimde hissediyorum. Suçlu kimse Allah belasını versin. Turizm Bakanı Ersoy’un dokunulmazlığı mı var? Bu adam ETS Tur üzerinden oteli pazarlayan birisi. Otelde emekçiler de öldü. Bunlar kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Bu iş Soma’ya dönmeyecek. Soma’da hukuki olarak çok çalıştık ama olmadı. Mahkemenin Bakan hakkında suç duyurusunda bulunmasını istiyorum. Soruşturma izni zorla verildi. Bakanlık görevlileri 4-5 yıl alacakken benim müvekkilim bin yıl alacak. Benim müvekkilim 5 bin yıl alsın ki Kültür ve Turizm Bakanı da 500 yıl hapis cezası alsın.”