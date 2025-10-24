İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlattı. Aynı dosyada siyasal iletişimci Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da yer alıyor. Yanardağ evinde gözaltına alınırken, kanalda sabah erken saatlerde arama yapıldı.

OPERASYON CANLI YAYINDA DUYURULDU!

TELE1’de Sabah Pusulası programının sunucu Gökhan Kayış, TELE1'e operasyonu canlı yayında duyurdu. Kayış, sabahın erken saatlerinde TEM ekiplerinin kanal geldiğini ve arama yapıldığını söyledi.

"BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINDA OPERASYON 1 DİYOR"

Yanardağ, sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınırken, kanala da TEM polislerince baskın yapıldı, Yanardağ makam odasında arama yapıldı. Yaklaşık 50 kişilik polis ekibinin sabah erken saatlerde kanala girdiği, Yanardağ’ın odasında arama yaptığı canlı yayında duyuruldu.

Baskını, kanalda Sabah Pusulası programınn sunucusu Gökhan Kayış, canlı yayında duyurdu. Gökhan Kayış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi notuna atıfla operasyona “Operasyon 1” adının verildiğini belirterek, başka operasyonların da olabileceğini kaydetti.

Savcılık, soruşturma kapsamında ifade işlemleri için isimlerin “hazır edilmesini” istedi. Yanardağ’la birlikte soruşturma dosyasına başka isimlerin de eklendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, soruşturmanın merkezinde, 4 Temmuz'da tutuklanan Hüseyin Gün isimli bir kişi bulunuyor. Savcılığın Gün’ün belgeleri ve HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, dosyada FETÖ/PDY bağlantılı kişilerle görüşme iddiaları olduğu öğrenildi. Gül’ün Fethullahçı yapı mensubu Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğü iddia edilirken, Gün'ün siyasal iletişimci tutuklu Necati Özkan ile de temas kurduğu öne sürüldü. Savcılığın, 2019 yerel seçimlerinde “yabancı istihbarat servisleriyle seçimleri manipüle etme faaliyetleri yürütüldüğü” yönünde bir iddia ortaya attığı öğrenildi. Soruşturmanın İBB'nin "İstanbul Senin" mobil uygulamasıyla ilişkilendirildiği öğrenildi.