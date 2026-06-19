ANKARA – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine hareketli bir başlangıç yapıyor. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan 14 yasama dokunulmazlığı fezlekesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Meclis Başkanlığı’na ulaşan fezlekeler, yasal prosedür gereği Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi. Bu adım, ilgili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinin resmen başladığı anlamına geliyor.

Özgür Özel Hakkında İki Ayrı Fezleke

Sunulan dosyalar arasında en dikkat çekeni, CHP lideri ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e ait olanlar. Özel hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Fezlekelerin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Özel’in geçmiş dönemdeki siyasi konuşmaları veya katıldığı eylemlerle ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Hakkındaki fezlekelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." ifadelerini kullanarak, bu durumu siyasi bir baskı unsuru olarak gördüklerini ima etti.

Hangi Milletvekillerinin Dosyaları Var?

Özgür Özel’in yanı sıra, farklı partilerden 11 milletvekili daha dokunulmazlık fezlekeleriyle karşı karşıya. Dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen diğer milletvekilleri şunlar:

Mustafa Sarıgül (CHP Erzincan - 2 dosya)

Turhan Çömez (İYİ Parti Grup Başkanvekili)

Ahmet Şık (TİP İstanbul)

Cemal Enginyurt (CHP İstanbul)

Ulaş Karasu (CHP Sivas)

Süleyman Bülbül (CHP Aydın)

Cevdet Akay (CHP Karabük)

İsmet Güneşhan (CHP Çanakkale)

Eylem Ertuğ Ertuğrul (CHP Zonguldak)

Hakan Şeref Olgun (İYİ Parti Afyonkarahisar)

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Süreç Nasıl İşleyecek?

Karma Komisyon, fezlekeleri incelemek üzere kendi üyeleri arasından ad çekme suretiyle 5 kişilik bir "Hazırlık Komisyonu" kuracak. Bu komisyon, en geç bir ay içinde dosyayı inceleyerek raporunu Karma Komisyon’a sunacak. Hazırlık Komisyonu, ilgili milletvekilini dinleyebilecek ancak tanık dinleyemeyecek.

Karma Komisyon, raporu aldıktan sonra bir ay içinde dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın ertelenmesine karar verecek. Komisyonun "dokunulmazlığın kaldırılması" yönündeki raporları doğrudan Meclis Genel Kurulu gündemine girecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada basit çoğunlukla (151 kabul oyu) dokunulmazlık kaldırılabilecek.

Meclis’teki Dosya Sayısı 1000'i Aştı

Bu yeni fezlekelerle birlikte TBMM Karma Komisyonu’ndaki toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 1052’ye ulaştı. Dosyaların büyük çoğunluğu DEM Parti ve CHP’li milletvekillerine ait. Siyasi kulislerde, bu fezlekelerin yerel seçimler öncesinde Meclis gündemini meşgul edecek önemli bir tartışma konusu olacağı konuşuluyor.