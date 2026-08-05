AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, TBMM'ye sunulan yasa teklifinin iki yıllık sürecin en önemli aşamalarından biri olduğunu söyledi. Çelik, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla kadın general sayısındaki artışa da dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, konuşmasının başında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının hayata geçtiğini belirterek, görev yapan ve görevlerinden ayrılan tüm komutanlara teşekkür etti, yeni rütbe alan askerleri tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın general sayısının artmasının sevindirici olduğunu ifade eden Çelik, bunun Cumhuriyetin kazanımları açısından önemli olduğunu söyledi.

'YASA TEKLİFİYLE İKİ YILLIK SÜRECİN EN ÖNEMLİ AŞAMASINA GELİNDİ'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısındaki açılış konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' konusuna değindiğini belirterek, sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Çelik, 'Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler.' dedi. TBMM'ye sunulan yasa teklifine de değinen Çelik, 'Bugün yasa teklifinin de verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bulunduğu bölgenin büyük risk ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, ülkenin geçmişte darbe girişimleri, terör saldırıları ve farklı tehditlere karşı mücadele verdiğini söyledi.

Sözcü Çelik, bu mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere ve şehit ailelerine saygılarını iletti.

'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Çelik, AK Parti bünyesinde çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Çelik, sürecin bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesiyle ortaya çıkan bir devlet aklı ve siyaset anlayışının sonucu olduğunu ifade etti. Bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, dünya düzeninde büyük değişimler yaşandığını belirterek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyacak adımların önemine vurgu yaptı.

Çelik, Türkiye'nin hedefinin bölgesel istikrarı güçlendirmek ve terörün tamamen sona erdiği bir ortam oluşturmak olduğunu kaydetti.