Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Ekin Uzunlar'ı 'Fındık Festivali' kapsamında sevenleriyle buluştu. Gölcük Belediyesi işbirliğinde Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce Kocaelili katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz hafta sonu Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere binlerce vatandaş katıldı. Karadeniz türkülerinin seslendirildiği, horonların tepildiği gece, sevilen sanatçının dinleyenleriyle oluşturduğu ikonik ışık gösterisi ile renklendi. Konseri vatandaşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de izledi.

EKİN UZUNLAR'DAN BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Alkışlar arasında ve koşarak sahneye çıkan Ekin Uzunlar konserine 'Duy Sesimi' adlı şarkısı ile başladı. İlk şarkısının ardından kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara seslenen Uzunlar, 'Çok güzel bir gece, ayrıca çok güzel bir dinleyici ile birlikteyim. Beni sizlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ederim. İyi ki buradayım. Haydi Değirmendere şarkılarımızı birlikte söyleyelim' dedi.

Yaza damgasını vuran konserde Karadeniz rüzgârı esti. Binlerce kişi Ekin Uzunlar'ın seslendirdiği hareketli Karadeniz türküleriyle hep birlikte oldukları yerde horon tepti.

Konserin en renkli anlarından birini ise sanatçının dinleyicisiyle gerçekleştirdiği ışık gösteri oldu. Ekin Uzunlar ile özdeşleşen ikonik ışık gösterisi bu kez 'Fındık Festivali' kapsamında gerçekleştirildi. Binlerce telefon ışığının şarkı sırasında yanıp sönmesi görsel bir şölene dönüştü.