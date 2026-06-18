İZMİR – Türkiye siyaseti, İzmir’den gelen çarpıcı bir istifa haberiyle sarsıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Tugay, belediye başkanlığı görevini bırakmadığını, bundan sonraki süreçte İzmir’e "bağımsız" olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

Tugay'ın bu hamlesinin hemen ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak'ın da partilerinden istifa ettiği öğrenildi.

İstifanın Perde Arkası: "Mutlak Butlan" Krizi ve Görevden Almalar

Cemil Tugay’ın istifa kararının arkasında, CHP genel merkez yönetiminde hukuki ve siyasi tartışmalara yol açan "Mutlak Butlan" kararı ve sonrasında yaşanan yönetim krizleri yer alıyor.

Süreci hızlandıran ve bardağı taşıran son damla ise dün akşam saatlerinde yaşandı. Parti yönetiminin 5 il başkanını görevden alması ve bu isimlerin arasında İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün de bulunması krizin fitilini ateşledi. Güç’ün yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün atanması, İzmir yerel yönetimi ile genel merkez arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Cemil Tugay: "İzmir'in Siyasi İradesine Büyük Bir Haksızlık Yapıldı"

İstifasını sert bir metinle duyuran Cemil Tugay, parti içinde ardı ardına alınan ihraç ve görevden alma kararlarının endişe verici boyuta ulaştığını belirtti. Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Parti üyelerinden ve seçmenden gelen siyasi irade hoyratça göz ardı edilmiştir. Bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir."

Açıklamasının devamında CHP’nin mevcut yönetim anlayışını eleştiren Tugay, "Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak bir CHP'ye ihtiyacı var. Ancak Mutlak Butlan CHP’si bu mücadelenin çatısı değildir" diyerek mevcut yönetime kapıları kapattı.

"Bir Gün Geri Dönebilme Umuduyla..."

Tugay, CHP ile bağlarını koparırken partinin tabanına ve Atatürk ilkelerine olan bağlılığını ise şu sözlerle vurguladı:"Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."

Bundan Sonra Ne Olacak?