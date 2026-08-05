CHP, TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine destek verdiğini açıkladı. Parti, teklifin sorunun demokratik meşruiyet zemini olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesi yaklaşımıyla hazırlandığını belirterek, teklifin CHP'li yöneticilerin de imzasını taşıdığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, TBMM Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü'nün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda teklifin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, teklifin CHP'nin uzun yıllardır savunduğu, sorunun demokratik meşruiyet zemini olan TBMM'de çözülmesi yaklaşımı doğrultusunda hazırlandığı ifade edildi.

CHP, teklifin PKK/KCK terör örgütünün tüm unsur ve uzantılarıyla tamamen sona erdiğinin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesini öngördüğüne dikkat çekti. Parti açıklamasında, düzenlemenin terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesi, silahların tamamen devreden çıkarılması, bölgesel güvenlik düzeninin oluşturulması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

CHP, bu değerlendirmeler doğrultusunda kanun teklifine Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü'nün de imza verdiğini açıkladı. Açıklamada, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Adalet Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'nda toplumsal barışın, hukukun üstünlüğünün, demokratik siyaset anlayışının ve ortak geleceğin güçlendirilmesine yönelik gerekli gördükleri düzenlemeleri savunacakları vurgulandı.

CHP, açıklamasında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü, üniter yapısını, halkın huzur ve refahını koruma konusundaki sorumluluğunu sürdüreceğini belirtti.

Açıklamanın sonunda ise terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere teşekkür edilerek, 'Daha güçlü, daha huzurlu ve daha demokratik bir Türkiye hedefi doğrultusunda onların fedakârlıkları sayesinde çalışıyoruz. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.' ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi; Merkez Yönetim Kurulu, TBMM Grup Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini: pic.twitter.com/WJMYyH7084 — Faik Öztrak (@faikoztrak) August 5, 2026