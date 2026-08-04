Tarih: 15 Temmuz 2016

Saat: 21.47...

Türkiye henüz olan bitenin adını koyamamıştı.

Televizyonlarda "olağan dışı hareketlilik" deniliyordu.

Eş zamanlı eski ismiyle Boğaziçi – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tanklarla ve hâkî renkli brandalı askeri kamyonlarla kapanıyor.

Boğazda jetler ve Helikopterler alçaktan uçuyor.

Vatandaşlar pencerelerini açıp gökyüzünü dinliyordu.

TSK’ya sızmış “Vatan haini kripto FETÖ’cü terörist militanlar” milletin seçilmiş iradesine ve demokrasiye darbe kalkışmasına başlıyorlardı.

Fakat aynı dakikalarda, haritalarda görünmeyen başka bir merkezin ışıkları çoktan yanmıştı.

***

Her şeyden haberi olan “Kadim Yüce Türk Devlet Aklı Gücü ve Kudreti”

Adı hiçbir resmî belgede geçmeyen bir yapı:

Kod adı yalnızca üç harften oluşuyordu.

“HİÇ!”

Hiçlerden başka hiçleri kimse tanıyamaz.

Ne bir kurumdu...

Ne bir teşkilat...

Ne de bir istihbarat örgütü...

Görevi:

“Devlet çalışırken görünmemekti.”

Çünkü HİÇ ‘in varlığı ancak devlet görünmez bir savaşa girdiğinde hissedilirdi.

Duvarın ortasındaki dev ekranda ülkenin dijital haritası vardı.

Kırmızı noktalar saniye saniye çoğalıyordu.

Her nokta bir ihbar değildi.

Her nokta bir çatışma da değildi.

***

Onlar:

“Devletin sinir uçlarıydı.”

Masanın başındaki en üstün “HİÇ” dosyayı kapattı.

***

"Birinci perde başladı."

HİÇLER cevap vermedi.

Çünkü odadaki tüm HİÇLER bunun ne anlama geldiğini biliyordu.

Sokağa çıkacak insanlar henüz evlerinden ayrılmamıştı.

Televizyonlar henüz olağan yayınlarını kesmemişti.

***

Ama HİÇLER çoktan “ikinci aşamaya” geçmişti.

İlk emir silah kullanmak değildi.

İlk emir bilgi akışını kurtarmaktı.

Çünkü bir devlet, kurşunla değil...

İletişimi kesildiği gün düşerdi.

***

Dakikalar içinde ülkenin dört bir yanındaki görünmeyen cephe – tüm “HİÇLER” harekete geçti.

Kimi Hiçler santrallere girdi.

Kimi Hiçler veri merkezlerine.

Kimi Hiçler telsizlere…

Kimi Hiçler yalnızca tek bir telefonu çalışır hâlde tutmak için mücadele etti.

***

Hiçbiri üniforma giymiyordu.

Hiçbirinin ismi bilinmiyordu.

Sabah olduğunda yaptıkları hiçbir haberde anlatılmayacaktı.

***

22.31...

Merkezdeki ekranlardan biri tamamen siyaha döndü.

Hiçlerden biri ayağa fırladı.

"Bir hat düştü."

“Üstün Hiç” başını bile kaldırmadı.

"Düşmedi..."

"...düşürüldü."

Odada derin bir sessizlik oluştu.

Ardından tek cümle geldi.

***

"Üçüncü masayı uyandırın."

Bütün Hiçler "Üçüncü Masa’nın” nerede olduğunu bilmiyordu.

Çünkü o “Üstün Hiçlerin” bir adresi yoktu.

Sadece ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkan “En Üstün Hiçler” vardı.

Bir profesör...

Bir gazeteci…

Bir makinist...

Bir polis...

Bir asker...

Bir yazılımcı...

Bir doktor...

Bir imam

Normal günlerde birbirlerini hiç tanımayan Hiçler!

Ama aynı cümleyi duyduklarında ne yapacaklarını ezbere bilen insanlar.

***

İstanbul’da halk meydanlara inmeye başlamıştı.

Televizyon ekranlarında görünen buydu.

Fakat kameraların arkasında başka bir mücadele yaşanıyordu.

Yanlış emirlerin doğru birliklere ulaşmaması...

Doğru emirlerin doğru kişilere birkaç dakika erken gitmesi...

Bir köprünün tamamen kapanmaması...

Bir pistin kullanılmaz hâle gelmesi...

Bir yakıt aracının gecikmesi...

Bir kapının kilitlenmesi...

Bir bilgisayarın yeniden başlaması...

HİÇLER:

Tüm vatan haini kripto FETÖ’cü teröristleri manipüle etmişti.

Dışarıdan bakıldığında bunların hepsi tesadüftü.

Ama HİÇ, bazen bir devletin kaderini büyük savaşlarla değil...

Üç dakikalık gecikmelerle değiştirebileceğini biliyordu.

***

Gece ilerledikçe Metropolde çatışmalar arttı.

Fakat HİÇ ‘in merkezindeki ekranda kırmızı noktalar azalmaya başlamıştı.

“En üstün Hiç” derin bir nefes aldı.

"Artık sokak kendi görevini yapacak."

Kimse alkışlamadı.

Kimse sevinmedi.

Çünkü görünmeyen cephede görev yapan Hiçler biliyordu ki:

En başarılı operasyonlar, ertesi gün hiç kimsenin varlığını konuşmadığı operasyonlardı.

***

Ve sabah olduğunda milyonlarca insan yalnızca meydanları hatırlayacaktı.

Oysa tarihin en sessiz savaşlarından biri...

Gece boyunca, kameraların hiç çevrilmediği odalarda verilmişti.

***

KİLİTLİ KAPI

Saat 22.58...

İstanbul’un sesi değişmişti.

Artık jetlerin uğultusu, sirenlerin çığlığı ve telefonlardan yükselen tek cümle birbirine karışıyordu.

"Ne oluyor?"

Fakat HİÇ ‘in merkezinde Hiçler bu soruyu sormuyordu.

Çünkü onlar, ne olduğunu günler önce öğrenmişti.

Duvarın sol tarafındaki ekranda yeni bir satır belirdi.

KARTAL-1 TEMAS KESİLDİ.

Odadaki sessizlik daha da ağırlaştı.

Üstün Hiç gözlüğünü çıkardı.

"Eğer onu kaybedersek..."

Cümlesini tamamlamadı.

Kimsenin tamamlamasına da gerek yoktu.

Çünkü devlet bazen tek bir insanı değil...

Onun temsil ettiği iradeyi korumak zorundaydı.

***

KARTAL-1...

Gerçek adı artık hiçbir dosyada yazmıyordu.

Yıllar önce silinmişti.

HİÇ içinde insanlar isimlerini değil, görevlerini taşırdı.

Şimdi bulunduğu bina dışarıdan sıradan görünüyordu.

***

Koridorlarda ayak sesleri yankılanıyor...

Kapılar birbiri ardına kilitleniyordu.

İçeridekiler, dışarıdakilerin kim olduğunu biliyordu.

Ama dışarıdakiler içeride neyle karşılaşacağını bilmiyordu.

Çünkü bina saatler önce sessizce değiştirilmişti.

Hiç kimsenin fark etmediği küçük değişikliklerle...

Bir kapının menteşesi...

Bir güvenlik kartının yetkisi...

Bir kameranın yönü...

Bir asansörün yazılımı...

Hepsi günler önce başka bir ihtimale göre hazırlanmıştı.

***

23.17...

HİÇ merkezinde genç görevli nefes nefese içeri girdi.

"Koridor kapandı."

Üstün Hiç başını kaldırdı.

"Hayır..."

"Kapanmadı."

"Şimdi açılıyor."

Genç görevli şaşırdı.

Ekranda hiçbir değişiklik görünmüyordu.

Sonra haritanın üzerinde küçücük yeşil bir ışık yandı.

Tek nokta...

Ama bütün odadaki insanların yüzü değişmişti.

***

Üçüncü Masa devreye girmişti.

Şehirde herkes tankları konuşuyordu.

Oysa kimsenin görmediği HİÇLER hareket ediyordu.

Bir elektrik teknisyeni...

Bir haberleşme uzmanı...

Bir sağlık görevlisi...

Bir bina bakım personeli...

Onlar silah taşımıyordu.

Fakat taşıdıkları bilgi, bazen silahtan daha ağırdı.

Bir kapının neden açılmadığını...

Bir kameranın neden görüntü vermediğini...

Bir kart okuyucunun neden birkaç dakika geciktiğini...

Sadece onlar biliyordu.

***

23.39...

KARTAL-1'in bulunduğu odanın dışında ayak sesleri yükseldi.

İçerideki sessizlik bozulmadı.

Dışarıdaki bağırışlar arttı.

Kapıya ilk darbe vuruldu.

Sonra ikincisi...

Üçüncüsü...

Tam o anda binanın alt katında elektrik yarım saniyeliğine kesildi.

Kimse önemsemedi.

Ama yarım saniye...

Bazı planların yeniden yazılması için yeterliydi.

***

Elektronik kilit yeniden başlatıldı.

Koridor kamerası farklı bir görüntü göstermeye başladı.

Asansör beklenmedik katta durdu.

Ve binanın başka bir noktasındaki ekip, aradığı birkaç saniyeyi kazanmış oldu.

Merkezde “En Üstün Hiç” saati izliyordu.

Dakikaları değil...

Saniyeleri.

"On sekiz..."

"On dokuz..."

"Yirmi..."

Kimse neden saydığını bilmiyordu.

Yirmi üçüncü saniyede ekranın sağ üst köşesinde tek kelime belirdi.

***

TEMAS.

Odadaki herkes derin bir nefes aldı.

Demek ki içeride hâlâ iradeyi temsil eden biri vardı.

Ve konuşabiliyordu.

Gece yarısına doğru binanın çevresi tamamen değişmişti.

Şehir başka şeylerle meşguldü.

Köprüler...

Meydanlar...

Kalabalıklar...

Kimsenin gözü bu binada değildi.

Tam da HİÇ ‘in istediği gibi.

Çünkü bazı görevler görünür olursa...

Başarısız sayılırdı.

***

00.18...

Merkezde yeni bir mesaj belirdi.

KARTAL-1 HAREKET HALİNDE.

Kimse nasıl diye sormadı.

Kimse hangi kapıdan çıktığını öğrenmek istemedi.

Çünkü HİÇ ‘in en temel kuralı şuydu:

Sonucu bil.

Yöntemi değil.

“Üstün Hiç” dosyasını yeniden kapattı.

"Piyonlar sahneden çekiliyor."

Genç görevli anlamadı.

"Peki şimdi ne olacak?"

“Büyük Hiç” ilk kez hafifçe gülümsedi.

"Şimdi..."

"Geceyi kurtardığını sananlar, sabahın aslında kime ait olduğunu görecek."

Duvarın ortasındaki haritada kırmızı noktalar birer birer sönmeye başlamıştı.

Fakat haritanın en altında yeni bir satır yanıyordu.

DÖRDÜNCÜ PERDE HAZIR.

Ve HİÇ biliyordu...

Bir darbe yalnızca sokakta değil...

Zihinlerde de sona erdirilmeliydi.

***

Saat 23.08...

HİÇ ‘in merkezinde tek bir telefon çaldı.

O telefon normal şartlarda hiç çalmazdı.

Çünkü onun numarası yoktu.

Rehberde kayıtlı değildi.

Santralden geçmezdi.

Ne dinlenebilirdi...

Ne de izlenebilirdi.

Merkezin en yaşlı Hiçlerden biri ahizeyi kaldırdı.

Karşı taraftan yalnızca iki kelime duyuldu.

"Misafir hazır."

Odada bulunan herkes aynı anda duvardaki ekrana döndü.

Ülkenin dijital haritasında onlarca kırmızı nokta yanıp sönüyordu.

Fakat ekranın sağ üst köşesinde beliren tek bir sarı ışık, bütün kırmızı noktalardan daha önemliydi.

***

Kod adı...

ANKA.

HİÇ ‘in kayıtlarında tek cümle yazıyordu:

"ANKA düşmez. Düşerse devlet nefes alamaz."

“Büyük Hiç” dosyayı sessizce kapattı.

***

"Bağlayın."

Binlerce kilometrelik kabloların...

Uydu bağlantılarının...

Şifreli ağların...

Arasına gizlenmiş tek bir hat açıldı.

Karşı tarafta nefes sesleri duyuluyordu.

Kimse konuşmuyordu.

İlk sözü ANKA söyledi.

"Durum?"

Merkez cevap vermedi.

Çünkü bu hattın başka bir sahibi daha vardı.

Birkaç saniye sonra üçüncü bir ses hatta girdi.

Kalın...

Sakin...

Telaşsız...

Kod adı...

KARTAL.

"Bulunduğunuz yerde kalmanız artık güvenli değil."

ANKA sustu.

KARTAL devam etti.

"İstanbul Üssü hazır."

Odada herkes nefesini tuttu.

Haritadaki sarı nokta hâlâ yerindeydi.

ANKA'nın sesi bu kez daha sert çıktı.

"Neden size güveneyim?"

HİÇ merkezinde kimse kıpırdamadı.

Bu soru bekleniyordu.

Asıl cevap beklenmiyordu.

***

KARTAL hiç duraksamadı.

"Benim adımı..."

"...Devlet Bahçeli'ye sorun."

Sessizlik.

Ne bir açıklama...

Ne ikinci cümle...

Ne de ikna etmeye çalışan uzun konuşmalar...

Sadece o tek cümle.

Hatta derin bir sessizlik yayıldı.

HİÇ ‘in merkezindeki genç görevli fısıldadı.

"Bu kadar mı?"

“En Büyük Hiç” gözlerini ekrandan ayırmadı.

"Bazen..."

"En güçlü referans, uzun konuşmalar değildir."

Tam o anda haritanın kuzeyinde üç mavi ışık yandı.

Üçüncü Masa göreve başlamıştı.

***

Hiçbirinin birbirini tanımadığı insanlar...

Biri rayların başında bekliyordu.

Biri eski bir haberleşme merkezinde.

Biri ise sıradan bir bakım görevlisi gibi görünüyordu.

Fakat hepsinin cebinde aynı kod yazılıydı.

D-17

Kimse bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu.

Bilmesi de gerekmiyordu.

Çünkü HİÇ'te bilgi...

İhtiyaç kadar paylaşılırdı.

***

23.24...

Merkezin ana ekranında yeni bir uyarı belirdi.

GÜZERGÂH AÇIĞA ÇIKMA RİSKİ

Genç görevli ayağa kalktı.

"Plan değişiyor."

“En Büyük Hiç” başını salladı.

"Hayır."

"Plan görünür hâle geldi."

Arada büyük fark vardı.

HİÇ ‘in bütün eğitimleri bu fark üzerine kurulmuştu.

Bir plan öğrenildiğinde...

Yeni plan yapılmazdı.

Öğrenildiği düşünülen plan çalıştırılırdı.

Gerçek plan ise çoktan başka yöne geçmiş olurdu.

***

KARTAL yeniden hatta döndü.

"Size ulaşacak herkes dost görünmeyebilir."

"Size engel olacak herkes düşman olmayabilir."

"Bu gece yüzlere değil..."

"...zamana güvenin."

Hat yeniden sustu.

ANKA'nın bulunduğu odada yalnızca duvardaki saat çalışıyordu.

Tik...

Tak...

Tik...

Tak...

Her saniye dışarıdaki dünyanın biraz daha değiştiğini haber veriyordu.

***

23.41...

HİÇ merkezindeki bütün ekranlar bir anda karardı.

Sadece ortadaki dev ekranda tek satır kaldı.

GEÇİŞ BAŞLADI.

Kimse alkışlamadı.

Kimse ayağa kalkmadı.

Çünkü görünmeyen cephede en kritik anlar...

En sessiz anlardı.

“En Büyük Hiç” pencereye yürüdü.

Şehir uzakta yanıp sönüyordu.

Jet sesleri duyuluyordu.

Fakat onun baktığı yer şehir değildi.

Saatine baktı.

Sonra fısıldadı.

***

"Şimdi..."

"...zamana karşı yarış başlayacak."

Ve HİÇ ‘in merkezinde herkes biliyordu.

Bazı geceler bir ülkenin kaderini...

Ne tanklar...

Ne meydanlar...

Ne de manşetler değiştirirdi.

Bazen bütün tarih...

Doğru kişiye, doğru anda ulaşan tek bir telefonla yön değiştirirdi.

***

Ömer Halisdemir

Gece, saati çoktan unutmuştu.

Türkiye'nin üzerinde ağır bir sessizlik dolaşıyordu.

Sessizlik diyorum ama öyle bildiğimiz türden değildi.

Uzaklardan jet sesleri geliyor, şehirlerin ışıkları sanki bir şey hissediyormuş gibi titriyordu.

Telefonlar susmuyor, ekranlar birbirini kovalayan son dakika haberleriyle doluyordu.

Kimse yaşananların adını tam koyamıyordu.

Ama bazı insanlar, o gecenin adını ilk dakikalarda anlamıştı.

Onlardan biri, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'di.

***

O, kameraların önünde değildi.

Mikrofonların başında değildi.

Meydandaki kalabalığın içinde de değildi.

Bulunduğu yerde yalnızca görev vardı.

Ve bazen görev, insanın hayatından daha ağırdı.

O gece aldığı emir, sıradan bir askerî talimat değildi.

Emrin sonunda geri dönüş ihtimali neredeyse yoktu.

Bunu anlamak için uzun uzun düşünmeye gerek yoktu.

Yıllarca üniforma taşımış bir asker, bazı emirlerin insanı nereye götürdüğünü ilk cümlesinden anlardı.

Fakat tarih bazen garip bir seçim yapar.

Binlerce kişinin bulunduğu bir gecede, milyonların kaderi tek bir insanın omuzlarına bırakılır.

İşte o anlardan biri yaşanıyordu.

Ömer Halisdemir, kendisine verilen emri yerine getirdi.

Ardından orada bulunan darbeci askerler tarafından ateş açıldı.

Ağır yaralandı.

Kısa süre sonra da şehit oldu.

***

Bu bölüm, yıllar sonra mahkeme kayıtlarında, resmî açıklamalarda ve tanık anlatımlarında farklı yönleriyle anlatıldı.

Fakat değişmeyen tek gerçek vardı.

O gece, kendi hayatını kurtarmaya değil, verilen görevi tamamlamaya yöneldi.

Bazı insanlar kahraman olmak için yola çıkmaz.

Sadece görevlerini yaparlar.

Kahraman sıfatını ise tarih verir.

***

Şafak söktüğünde insanlar sokaklardaydı.

Meydanlar doluydu.

Köprüler konuşuluyordu.

Televizyonlar sabaha kadar yayın yapıyordu.

***

Ama gecenin en sessiz anlarından biri, tek bir askerin aldığı emirdi.

O emir, dakikalar içinde yerine getirildi.

Dakikalar sonra ise bir ömür sona erdi.

Bazen bir devletin hafızasında yıllarca yer eden olaylar, saatler sürmez.

Sadece birkaç saniye sürer.

Ve o birkaç saniye, sonraki yıllarda kitaplara, belgesellere ve anmalara konu olur.

***

Ömer Halisdemir'in hikâyesi de böyle hatırlandı.

Bir makam için değil...

Bir unvan için değil...

Kendisine verilen görevi, hayatını ortaya koyarak yerine getiren bir asker olarak.

Çünkü bazı geceler, tarih uzun nutuklarla yazılmaz.

Tek bir karar...

Tek bir adım...

Ve geri dönüşü olmadığını bilerek yerine getirilen tek bir emir...

Bazen bir milletin hafızasında nesiller boyunca yaşamaya yeter.