AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, sürecin 86 milyon vatandaşın kazanacağı bir dönem olacağını ifade etti.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını değerlendirdi.

Âlâ, kanun teklifinin Meclis'e sunulmasıyla birlikte sürecin önemli bir aşamaya ulaştığını belirterek, bunun Türkiye'nin huzur ve güven ortamını daha da güçlendirecek bir adım olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği tarihi sorumluluk ve milletin desteğiyle yürütülen sürecin, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmada önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Âlâ, bu sürecin kazananının 86 milyon vatandaş, gönül coğrafyasındaki kardeş topluluklar ve bölge ülkeleri olacağını dile getirdi. Efkan Âlâ, açıklamasında, 'Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verdi.

Ülkemizin huzur ikliminin güçlenmesini sağlayacak 'terörsüz Türkiye' sürecinde, Çerçeve Yasa teklifinin bugün TBMM'ye sunulmuş olmasıyla önemli bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği: — Efkan Âlâ (@efkanÂlâ) August 5, 2026