İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi ve Sertifikasyon Programı' başladı. Programla gazetecilerin drone teknolojilerini daha etkin, güvenli ve mevzuata uygun kullanabilmesi hedefleniyor.

KONYA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, basın mensuplarının mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle 'İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi ve Sertifikasyon Programı' düzenliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı program kapsamında medya çalışanlarına, günümüz haberciliğinde giderek yaygınlaşan drone teknolojilerinin kullanımına yönelik ticari pilot eğitimi veriliyor.

Programla gazetecilerin sahada daha hızlı, güvenli ve yasal standartlara uygun şekilde görüntü alabilmeleri amaçlanıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) bünyesinde 3-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı toplam 32 saat sürecek.

Eğitimler; teorik eğitim, uygulamalı eğitim, simülatör çalışmaları, saha uçuş eğitimi olmak üzere 4 aşamadan oluşacak.

Katılımcılara teorik bölümde hava hukuku, meteoroloji, uçuş dinamikleri, aviyonik sistemler, bakım-onarım ve havacılık terminolojisi gibi SHGM tarafından belirlenen temel eğitim modülleri aktarılacak.

Teorik sınavda başarılı olan basın mensupları, uygulamalı uçuş eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, KTO Karatay Üniversitesi ve SHGM onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası, Telsiz Haberleşme Belgesi ve drone ehliyeti verilecek.

Yetkililer, söz konusu sertifikaların Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi 193 ülkede ömür boyu geçerli olduğunu belirtti.