CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti kongre sürecini Eylül ayında başlatmayı hedeflediklerini belirtti. Sarı, 8 il başkanının görevlendirildiğini, eksik atamaların ise önümüzdeki hafta tamamlanacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yaklaşık 3,5 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti örgütlenme çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Sarı, CHP'nin kongre sürecini bir an önce başlatmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Ağustos ayı sonuna kadar örgütsel hazırlıkları tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Sarı, 'Bu kapsamda amacımız, ağustos ayı sonunda partinin kongrelerini başlatacağı olgunluğa kavuşmaktır. Örgütsel düzenlemeler sürüyor.' dedi.

Sözcü Sarı, MYK kararıyla 8 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı. Buna göre; Ardahan'da Temel Avşar, Çankırı'da Kamil Akdoğan, Erzincan'da Şevki Akdağ, Kahramanmaraş'ta Esat Şengül, Karabük'te Burak Onur Gündüz, Kırklareli'nde Özgür Kaya, Kilis'te Mustafa Curat ve Kocaeli'nde Selman Yıldırım'ın il başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Eksik kalan il başkanlığı atamalarının da önümüzdeki hafta tamamlanacağını belirten Sarı, ilçe örgütlerine yönelik değerlendirmelerin de sürdüğünü belirterek, 'İlçelerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Onları da Ağustos sonu itibarıyla tamamlayıp Eylül ayında kongre takvimini başlatıyor olacağız' diye konuştu.

Kadın ve gençlik kollarındaki yapılanmaya da değinen Müslim Sarı, 50'nin üzerinde kadın kolları örgütünün oluşturulduğunu, Berfin Karan'ın ise Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandığını açıkladı. Gençlik kollarının da il örgütlenmelerini tamamlayarak çalışmalarına başlayacağını söyledi. Sarı ayrıca, İstanbul'da 22 ilçede görevlendirmelerin yapıldığını belirterek parti örgütlerinin kongre sürecine hazırlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Parti Sözcümüz Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/w3KYULPrpz — CHP ???????? (@herkesicinCHP) August 5, 2026

Türkiye'nin ekonomik gidişatına yönelik değerlendirmelerde de bulunarak iktidara yönelik eleştirilerini de dile getiren Sarı, ülkede dezenflasyon programı olmadığını öne sürdü.

Çerçeve yasa teklifiyle ilgili de MYK'da ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Sarı, CHP'nin de bu metni imzaladığını kaydetti.

Sarı, açıklamaları ardından gazetecilerin de sorularını yanıtladı.