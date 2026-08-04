CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık üç yıl sonra TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, birlik ve mücadele çağrısı yaparken, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etti. Konuşmasına mücadele mesajıyla başlayan Kılıçdaroğlu, 'Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.' diyerek CHP'lilere yeniden sahaya çıkma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'in sosyal devlet anlayışına vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' sözünü hatırlatarak, CHP'nin toplumun dezavantajlı kesimlerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlarına bu kesimlerin eğitim ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmeleri çağrısında bulundu.

'BİZ ÇALIP ÇIRPMAYI BİLMEYİZ'

CHP'nin halkın partisi olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim tek derdimiz halktır.' dedi. Hiç kimsenin kimliğini, inancını ya da yaşam tarzını siyaset konusu yapmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracaklarını savundu.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/HC8Elg29lo — CHP ???????? (@herkesicinCHP) August 4, 2026

CHP iktidarında cezaevindeki bazı isimlerin tahliye edileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş, ne Can Atalay, ne Tayfun Kahraman, ne Osman Kavala, ne Selçuk Mızraklı ne de avukatlar hapiste kalacak' ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN KÖR KURUŞUNA TENEZZÜL ETMEYİZ'

Siyasi ahlak vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin devletin kaynaklarını koruyan bir gelenekten geldiğini belirterek, 'Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz.' dedi.

'CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir' diyen Kılıçdaroğlu, 'Evet, hesabını veririz. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bu parlamentoda ilk kez siyasî ahlâk kanunu tasarısını parlamentoya veren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlâklı zeminde yürümek zorundadır. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlâkın yanında durulur. Erdemin yanında durulur. Devletin hazinesini soyanlarla, boşaltanlarla da mücadele edeceğiz. Çalan bendense kalsın demeyiz' diye konuştu.

TBMM'DE 'SAHTE OY' İDDİASI

Konuşmasında TBMM'de yaşandığını öne sürdüğü 'sahte oy' tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, AK Parti milletvekillerini hedef aldı. Bir kanun teklifinin görüşmeleri sırasında 76 AK Parti milletvekilinin Genel Kurul'da bulunmadıkları halde oy kullanılmış gibi işlem yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunun 'milleti kandırmak' anlamına geldiğini savundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da eleştiren Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaların üzerine gidilmemesi halinde konuyu kamuoyu gündeminde tutacaklarını belirterek, 'Kimse kimseye ders vermesin. Yolsuzluk mu yaptın? Kızıyoruz. Hırsızlık mı yaptın? Kızıyoruz. E kardeşim, sahte oy kullandın ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahte oy kullanıldı. Ve bu belgelendi. 76 milletvekili. Ama Bay Kemal bunları unutmaz, hiç merak etmeyin. Bunları dillendireceğiz. Bunları söyleyeceğiz' ifadelerini kullandı.