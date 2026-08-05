İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Çerçeve yasa teklifi 'ihanet belgesi' olarak nitelendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kat'a kabul etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, teklifin 'Cumhuriyeti '100 yıllık reklam arası' görenlerle '100 yıllık zulüm' diye tarif edenlerin ortak metni' olduğunu savundu. TBMM'nin millet iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu belirten Dervişoğlu, düzenlemeye karşı mücadele edeceklerini söyledi. 'Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir' diyen Dervişoğlu, teklifin devlet yapısı ve milli birlik açısından risk taşıdığını öne sürdü. TBMM'nin Kurtuluş Savaşı sürecindeki tarihi rolüne dikkat çeken Dervişoğlu, 'Büyük Türk milletinin meclisini bir cani istiyor diye size çiğnettirmeyeceğiz' dedi.

Hesap zamanı diyecek Türk Milleti!



O hesap zamanı geldiğinde de herkesin kulağında benim sesim çınlayacak!



İhanetin zaman aşımı yoktur! pic.twitter.com/cYq8QYDvC3 — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) August 5, 2026

'GAZİLERİN HAKLARI BAŞKA BİR DÜZENLEMENİN PARÇASI YAPILMAMALI'

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin yapılacak düzenlemelere de değinen Dervişoğlu, bu konuların terör süreciyle aynı zeminde ele alınmasını eleştirdi. Dervişoğlu, 'Gazilerimizin haklarını teslim edecekseniz hakkı haklıya layıkıyla teslim edin. Onların fedakarlığını İmralı için hazırladığınız ihanetin vicdan perdesi yapmayın' ifadelerini kullandı. Devletin silahla hak elde etmeye çalışanları ödüllendirmemesi gerektiğini savunan Dervişoğlu, düzenlemenin hukuka bağlı kalanları cezalandıracağını, terörle mücadelede bedel ödeyenlerin ise göz ardı edileceğini iddia etti.

'KANUNU GEÇİRMEK YAPILANI HAKLI KILMAZ'

TBMM'deki sayısal çoğunluğun bir düzenlemeyi kabul ettirmeye yetebileceğini belirten Dervişoğlu, 'Bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Meclis çoğunluğu milletin vicdanını oylayamaz' diye konuştu. Teklifin kapsamı ve olası sonuçlarını kamuoyuna anlatacaklarını ifade eden Dervişoğlu, 'Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ihanete sonuna kadar 'hayır' diyeceğiz' dedi. Dervişoğlu, partisinin Genel Kurul sürecinde ve meydanlarda düzenlemeye karşı duracağını belirterek, 'Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kat'a kabul etmeyeceğiz' açıklamasını yineledi.