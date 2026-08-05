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Söz konusu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İnce, paylaşımında Nâzım Hikmet'in geçmişte maruz kaldığı 'vatan hainliği' suçlamasına atıf yaparak, şairin bugün de benzer eleştiriler nedeniyle aynı ithamlarla karşılaşabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Metinde, 'Nazım Hikmet bugün yaşasaydı şunları yazardı' ifadeleriyle başlayan bölümde, adaletsizlik, ekonomik eşitsizlik ve hukukun işleyişine ilişkin eleştiriler sıralandı.

İnce'nin paylaşımında, Nâzım Hikmet'in 'Vatan Haini' şiirine gönderme yapan ifadeler yer aldı. Paylaşımda; hak, hukuk, liyakat, adalet, torpil ve kayırmacılık üzerinden güncel toplumsal ve siyasi eleştiriler dile getirildi.

ANKARA (İGFA) - CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şair Nâzım Hikmet'e atıfta bulunarak eleştiriler içeren bir metin yayımladı.

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Nâzım Hikmet'in 'Vatan Haini' şiirine atıfta bulunarak; hak, hukuk, liyakat ve adalet üzerinden güncel toplumsal ve siyasi eleştirilerde bulunduğu bir paylaşım yaptı.

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