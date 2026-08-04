Yapay zekâ çağında iletişim sektörünün dönüşümünü, iletişim eğitiminin geleceğini ve öğrencileri bu değişime nasıl hazırladıklarını değerlendiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay, geleceğin iletişim mezunlarının algoritmaları yöneten, yapay zekâyı anlamlandıran ve dijital güven inşa eden profesyoneller olacağını kaydetti.

İSTANBUL (İGFA) - Yapay zekâ teknolojileri iletişim sektörünün iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirirken, iletişim eğitimi de bu dönüşüme uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılıyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay, yapay zekâ çağında iletişim alanındaki değişimleri ve öğrencilerin geleceğin mesleklerine nasıl hazırlandığını değerlendirdi.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin iletişimi daha erişilebilir hale getirdiğini ancak anlam üretme ve ortak bir zeminde buluşma süreçlerini zorlaştırdığını ifade eden Atalay, 'Bugün tam anlamıyla bir iletişim çağında yaşıyoruz. İletişim teknolojileri, akıllı telefonlar ve sosyal ağlar sayesinde herkesin her an ulaşılabilir olduğu hiper bağlantılı bir dönem içerisindeyiz. Bu ortamda iletişim becerileri konusunda eğitimli olmak hem özel hem de profesyonel yaşamda büyük fark oluşturuyor' dedi.

'YAPAY ZEKÂ İNSANI ANALİZ EDEBİLİR AMA HİSSEDEMEZ'

Yapay zekânın içerik üretim süreçlerini hızlandırdığını ancak insan yaratıcılığının önemini ortadan kaldırmadığını vurgulayan Prof. Dr. Atalay, gelecekte insan ve yapay zekânın birlikte çalışacağı bir dönemin öne çıkacağını söyledi.

Yapay zekâ araçlarının saniyeler içinde çok sayıda alternatif üretebildiğine dikkat çeken Atalay, 'Bu noktada insanın yaratıcı ve duygusal tarafı devreye giriyor. Yapay zekâ insanı analiz edebilir ancak insan gibi hissedemez. Bir fikrin toplumsal bir karşılık oluşturup oluşturmayacağını, insanın kalbine dokunup dokunmayacağını belirleyen unsur hâlâ insan deneyimidir' ifadelerini kullandı.

Atalay, yapay zekâ ile içerik üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi kirliliği ve yapay içeriklerin artacağına dikkat çekerek, 'İnsanlar sahiciliği arayacak. Gerçek bir deneyimden, duygudan ve insan dokunuşundan beslenen içerikler daha değerli hale gelecek' diye konuştu.

İLETİŞİM EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

İletişim eğitimini yapay zekâ dönüşümüne göre yeniden şekillendirdiklerini belirten Atalay, öğrencilere yapay zekâyı bir rakip değil, yardımcı bir araç olarak kullanmayı öğrettiklerini söyledi.

'Öğrencilerimize yapay zekânın iletişimcinin rakibi değil, akıllı asistanı olduğunu anlatıyoruz' diyen Atalay, fakülte müfredatlarında yapay zekâ derslerinin zorunlu hale getirildiğini aktardı. Atalay, öğrencilerin yalnızca yapay zekâ araçlarını kullanmayı değil, üretilen içerikleri değerlendirmeyi, doğrulamayı ve etik sınırları gözetmeyi de öğrendiğini belirtti.

Fakültede bölümlere göre yapay zekâ odaklı derslerin uygulandığını ifade eden Atalay, gazetecilikte yapay zekâ, görsel iletişim tasarımında üretken yapay zekâ, reklamcılıkta yapay zekâ uygulamaları, halkla ilişkilerde yapay zekâ, radyo televizyon ve sinemada yapay zekâ destekli film yapımı gibi derslerle öğrencilerin geleceğe hazırlandığını kaydetti.,

Yapay zekânın beraberinde deepfake, dezenformasyon ve algoritmik manipülasyon risklerini de artırdığına işaret eden Prof. Dr. Atalay, iletişim profesyonellerinin yeni beceriler kazanması gerektiğini söyledi. Veri ve algoritma okuryazarlığının öneminin arttığını belirten Atalay, 'Algoritmaların nasıl çalıştığını, dijital içeriklerin arkasındaki mekanizmaları ve manipülasyon yöntemlerini anlamak artık iletişimciler için temel bir yetkinlik haline geldi' dedi.

Geleceğin iletişimcilerinin doğrulama araçlarını kullanabilen, dijital itibar yönetimi yapabilen ve yapay zekâ kaynaklı krizlere hızlı yanıt verebilen profesyoneller olacağını ifade eden Atalay, telif hakları, veri gizliliği ve etik konuların da iletişim eğitimlerinin merkezinde yer aldığını söyledi.

GAZETECİLİKTEN REKLAMA TÜM ALANLAR DÖNÜŞÜYOR

Yapay zekânın gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi tüm iletişim alanlarında meslek tanımlarını değiştirdiğini vurgulayan Atalay, gazetecinin rolünün yalnızca haber yazmaktan doğrulama ve anlamlandırmaya doğru evrildiğini belirtti. Atalay, 'Rutin haber üretimini artık yapay zekâ yapabiliyor. Gazetecinin yeni rolü dezenformasyonu filtrelemek, derinlemesine araştırma yapmak, veri gazeteciliği yapmak ve verinin arkasındaki insan hikâyesini ortaya çıkarmak olacak' dedi.

Reklamcılıkta da yapay zekânın çok sayıda alternatif üretebildiğini belirten Atalay, reklamcının görevinin artık yalnızca içerik üretmek değil, doğru stratejiyi kurmak ve yaratıcı süreci yönetmek olacağını ifade etti.