Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yalçın'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

VEDAYI AYNI MESAJLA YAPTILAR

İstifanın duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yapan milletvekilleri aynı ifadeleri kullandı.

Hasan Basri Sönmez "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" derken, İsmail Akgül "Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir ise "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" mesajını yazdı.

'SİNAN ATEŞ' AYRINTISI

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evinde kaldığını öne sürmüştü. Mahkemede konuşan Ayşe Ateş şunları söylemişti:

“PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı’nın Bolu’da araç değiştirdiği, İstanbul’a götürülmek yerine Bolu’da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır.”

Tetikçi Eray Özyağcı, cinayetten sonra kaçmış ve 38 gün sonra yakalanmıştı. Daha sonra 2023’de milletvekili seçilen Akgül, cinayet sırasında Bolu Ülkü Ocakları başkanı olarak görev yaptı.

'KAÇAK ALTIN' İDDİASI

İstifalarla ilgili ciddi bir iddia Gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Halk TV'de konuya ilişkin MHP'li kaynaklara dayanarak bilgi veren Gazeteci İsmail Saymaz, istifanın siyasi gerekçeye değil, adli bir soruşturmaya dayandığını söyledi. Buna göre her üç isim de Türkiye'ye kaçak altın soktukları suçlamasıyla karşı karşıya.

Editör: MURAT AYDIN