Demokrat Parti’de yaşanan kongre ve adaylık krizinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun Partiyle yollarını ayırdıklarını duyurdu. İki isim, Demokrat Parti’nin 15. Olağan Kongresi sonrasında istifa etti.

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, 4 yıl boyunca Demokrat Parti’de siyaset yaptığını belirterek, “Demokrat Parti’de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek, partiyi tanıtmak ve millete sevdirmek için mücadele verdim” dedi. Ancak Türkiye’nin mevcut şartlarının, merkez bir oluşumun gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade eden Enginyurt, “Bu maksatla Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve diğer partilerle birleşerek bir merkez sağ oluşumu oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.

Enginyurt, Demokrat Parti’nin ani bir şekilde kongre kararı almasına karşı çıktıklarını ve Genel Başkan’a bu kararın partiyi olumsuz etkileyeceğini belirttiklerini ancak tekliflerinin kabul edilmediğini söyledi. Kongrenin yapılmasının ardından, partideki düşüncelerinin kabul görmediğini ve mücadelesinin takdir edilmediğini belirten Enginyurt, bu sebeple istifa kararı aldığını açıkladı.

Bu gelişme, Demokrat Parti içinde büyük bir sarsıntıya yol açarken, parti içinde yaşanan fikir ayrılıklarının derinleştiğine işaret ediyor. Enginyurt ve Uzun’un istifası, partinin geleceği üzerine yeni soru işaretleri oluşturdu.

Salih Uzun ise yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

-Kamuoyuna, 33 yıl önce, henüz Mülkiye'de öğrenci iken, girişinde 'Anavatan Partisi Genel Merkezi' yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim.

-Çünkü o gün Türkiye'nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi.

-Dün üzerinde Anavatan Partisi, şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa, merkez sağı birleştirmek için kat edilen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur.

-Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim.

-Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım.

-Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

-Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum.

-Çünkü Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir.

-Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir, makul mümkündür. Başaracağız.