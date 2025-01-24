Bolu'da meyldana gelen otel façciasının acıları ve tartışmaları gündemdeyken, bir acı haberrde Konya'dan geldi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.



KONYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Konya Valisi İbrahim Akın, merkez Selçuklu ilçesinde çöken binada, alınan bilgilere göre 5 kişinin kaldığının değerlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Çöken bina ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna dair bilgiler var. Bu 5 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. İlerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra açıklamalar yapılacak. Umuyoruz ki hiç vatandaşımızı kaybetmeden bu yapının altından kurtarırız. Olay çok yeni, incelemeler yapılacak. İçeriden çıkan iki arkadaştan alınan bilgiler içeriden kendi ailesinden 5 kişinin olduğu yönünde. Bunun dışında binada başka oturanlar var mı araştırıyoruz. Çalışmaları hepimiz sabırla takip etmek durumundayız. Belediye Başkanımız tüm yetkililerimiz olay yerinde takip ediyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim.



"OLAY YERİNE TOPLAM 200 PERSONEL SEVK EDİLDİ"

AFAD, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada olay yerine 200 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.