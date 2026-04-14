ANKARA – Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken, başkentte siyasi tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir süredir devam eden iddialarla ilgili soruşturma yapılmasına izin verdi.

Soruşturmanın Odağında Ne Var?

Edinilen bilgilere göre soruşturma izni, daha önce de gündeme gelen "konser harcamaları", "imar planı değişiklikleri" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarını kapsıyor. Özellikle 2025 yılının sonlarında başlayan incelemeler, Nisan 2026 itibarıyla resmi bir soruşturma safhasına taşınmış oldu.

ABB’den İlk Yanıt: "Maaşını Bile Almadı"

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde en üst düzeyde hassasiyet gösterilmiştir. Öyle ki Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Bu karar, somut bir dayanağı olmayan, hukukun siyasi saiklerle zorlandığı bir adımdır."

Ayrıca belediye açıklamasında, geçmiş dönemdeki usulsüzlük iddialarına yönelik dosyaların işleme alınmadığı hatırlatılarak, mevcut yönetime yönelik bu kararın "çifte standart" olduğu savunuldu.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Danıştay Yolu Açık: Mansur Yavaş ve belediye yönetiminin, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bu soruşturma iznine karşı Danıştay’a itiraz etme hakkı bulunuyor.

Siyasi Yankılar: Karar, muhalefet kanadında "seçim öncesi operasyon" olarak nitelendirilirken; iktidar kanadı ise "denetim mekanizmasının doğal bir sonucu" olduğunu ifade ediyor.

Editörün Notu: Mansur Yavaş’ın hukuk ekibinin en kısa sürede Danıştay nezdinde itiraz sürecini başlatması bekleniyor. Ankara’daki bu siyasi ve hukuki düğümün seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.