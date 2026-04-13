İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Nisan'da Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek programda Avrupa'daki Türklerle bir araya gelecek. İçerisinde İYİ Parti Kocaeli ekibininde bulunduğu heyet daha sonra Fransa Strasbourg'da da temaslarda bulunacak.

KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Nisan'da Almanya'nın Stuttgart kentinde Avrupa Türklüğü tarafından düzenlenecek 'Büyük Buluşma' programına katılacak.

Etkinlikte İYİ Parti Yurt Dışı Teşkilatları ve Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetlinin bir araya gelmesi bekleniyor. Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra Kocaeli teşkilatı ve partinin yerel yönetim temsilcilerinin de katılacağı bildirildi.

Heyette, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Bursa Milletvekili Ahmet Erozan gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

KOCAELİ HEYETİ GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU'NUN YANINDA

Ayrıca; İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Nusret Acur, Genel İdare Kurulu Üyesi Yunus Özay Er , Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru Üstbaş, İYİ Parti Kocaeli Yerel Yönetimler Başkanı Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, İYİ Parti Gebze Belediye meclis üyesi Umut Aydoğdu, son yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Gebze Belediye başkan adayı Sadık Güvenç ve çok sayıda misafir İYİ Parti Genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Almanya'daki programa iştirak edecekler arasında bulunduğu öğrenildi.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki büyük buluşma sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki heyetin Stuttgart'tan, Fransa'nın Strasbourg kentinde siyasi temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Ziyaretlerin 21 Nisan'da tamamlanmasının ardından heyetin Türkiye'ye döneceği kaydedildi.