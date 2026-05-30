ANKARA (İGFA) - Ankara-Niğde Otoyolu'nda lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden 38. Otoyol Jandarma Timi çalışma yaptığı sırada bir otomobil Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit olan Yusuf Ergün için taziye mesajı yayımladı.

Şehide Allah'tan rahmet dileyen Çiftçi, mesajında, 'Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J. Asb. Kad. Üçvş. Trf. Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.' ifadelerini kullandı.