Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 8 Mayıs 2026 tarihinde Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalar nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya konu olan ifadeler ve detaylar şu şekildedir:

Soruşturmanın Nedeni ve Özel'in İddiaları

Özgür Özel, söz konusu yayında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan oldukça sert ve çarpıcı iddialarda bulunmuştur. Soruşturmaya gerekçe gösterilen temel suçlama "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olarak belirtilmiştir.

Özel'in konuşmasındaki öne çıkan iddialar şunlardır:

Telefon Dinleme İddiası: Özel, Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kriptolu telefondan konuştuğunu ve yakın çevresine "Ben Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar" dediğini iddia etmiştir.

Tapu Kayıtları: Bakan Gürlek'e ait olduğunu ileri sürdüğü 16 adet tapu kaydı olduğunu, bunların bir kısmının "korkunç" içerikte olduğunu ve Gürlek'in bu kayıtları sildirmeye çalıştığını iddia etmiştir.

Milli Güvenlik Sorunu: Akın Gürlek'i Türkiye için bir "milli güvenlik ve gelecek sorunu" olarak tanımlamış; Erdoğan'ı yanılttığını ve onun talimatlarıyla yanlış işlere girdiğini savunmuştur.

Başsavcılığın Açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Özel'in ifadelerinin:

Kamu düzenini ve barışını bozmaya elverişli olduğu,

Halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği değerlendirilmiştir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bu iddiaları yalanlayarak, Özel'in "yalan siyaseti" yaptığını ve daha önceki benzer iddialara karşı açtığı davaları kazandığını hatırlatarak hukuki yollara başvuracağını belirtmiştir.