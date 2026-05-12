Siyaset dünyasının iki keskin dilli figürü arasındaki yargı savaşı sonuçlandı. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Mahkeme, Özel’in ifadelerinin "kişilik haklarına saldırı" niteliği taşıdığına hükmederek sembolik bir bedel olan 10 bin liralık tazminatın ödenmesine karar verdi.

Davanın Perde Arkası: "Ebabil Harekâtı" Tartışması

Davanın kökeni, Özgür Özel’in geçmişte yaptığı ve siyaset gündemini sarsan bazı açıklamalara dayanıyor. Özel, o dönemde Soylu’nun danışmanları ve sosyal medyadaki "Ebabil Harekâtı" gibi oluşumlarla ilişkili olduğunu iddia eden sert ithamlarda bulunmuştu.

Soylu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve şahsına yönelik bir itibar suikastı olduğunu savunarak yargıya başvurmuştu. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada şu hususlar öne çıktı:

Kişilik Hakları: Mahkeme, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığını tespit etti.

Hakaret ve İtham: Özel’in kullandığı ifadelerin eleştiri sınırlarını geçerek doğrudan şahsı hedef aldığı değerlendirildi.

Tazminat Miktarı: Soylu’nun avukatları tarafından talep edilen 10 bin liralık miktar, mahkemece yerinde bulundu.

Taraflardan İlk Tepkiler

Kararın ardından Süleyman Soylu’nun avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, "Hukukun, asılsız iddialara ve karalamalara geçit vermediği bir kez daha tescillenmiştir" mesajı verildi.

Özgür Özel cephesinden ise karara ilişkin henüz geniş kapsamlı bir değerlendirme gelmezken, savunma tarafının kararı üst mahkemeye taşıyabileceği (istinaf yolu) konuşuluyor.