İSTANBUL – CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Silivri Cezaevi’nde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya destek vermek ve belediye projelerine yönelik müdahaleleri protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Bayrampaşalılara ve demokrasi savunucularına seslenen Karabat, "Bu düzen, halkın ekmeğine göz dikenlerin düzenidir" diyerek iktidarın CHP’li belediyeleri hedef aldığını savundu. Karabat, CHP Baylrampaşa İlçe Başkanlığı'nda basın mensupları ile buluştu. Toplantıda İlçe Başkanı Alican Çam'da Hasan Mutlu'nun gönderdiği basın açıklamasını okudu.

"Halkın Sofrasına Bereket Olduk, Korkuya Kapıldılar"

Karabat, CHP’li belediyelerin Kent Lokantaları, Halk Süt, Anne Kart ve kreş projeleriyle toplumsal dayanışmayı büyüttüğünü ifade etti. İktidarın bu başarıdan rahatsız olduğunu belirten Karabat, "Biz bölüşmeye geldik, onlar sömürmeye. Bu harami düzeni, halkın uyanmasından korkuya kapıldı," ifadelerini kullandı.

"30 Yıldır Yapılmayanları Yaptığı İçin Zindanda"

Bayrampaşa’da Hasan Mutlu döneminde hayata geçirilen projelerin birer birer hedef alındığını söyleyen Karabat, şunları kaydetti:

Eğitimde Engel: 30 yıldır yandaşlara peşkeş çekilen alanlarda 540 çocuk için kreş yapıldığını ancak bu kreşlerin bilimden uzaklaştırılarak devredilmek istendiğini belirtti.

Sosyal Tesisler: Emekli ve gençler için açılan Mis’s Kafelerin isimlerinin değiştirilerek emeğe göz dikildiğini savundu.

Gıda Güvenliği: Yoksulun sofrası için kurulan Aşevi’nin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve Tanzim Satış Merkezi’nin atıl bırakıldığını iddia etti.

"Kumpaslarınız Tel Tel Dökülüyor"

Hasan Mutlu’nun Bayrampaşa’da kurduğu "Mutlu" tabloyu parçalamak amacıyla Silivri’ye gönderildiğini söyleyen Karabat, yargı sürecini de eleştirdi. İBB üzerinden başlatılan yolsuzluk dosyalarının ve iddianamelerin mahkemelerde çöktüğünü ifade eden Karabat, "İtirafçı dedikleriniz inkara sığınıyor, mağdur dedikleriniz şikayetlerini geri çekiyor. Ortada suç yok, devasa bir yargı kumpası var," dedi.

"Halkın Gönlünden Silemeyeceksiniz"

Belediye binalarından fotoğrafların indirilmesine ve isimlerin silinmesine tepki gösteren Özgür Karabat, Hasan Mutlu’nun Silivri’den ilettiği "Dışarıda tutsak olmaktansa, içeride özgür olmayı yeğleriz" mesajını paylaştı. Karabat, açıklamasını "Zulmünüz artsın ki zevaliniz çabuk gelsin! Adalet mutlaka yerini bulacak" sözleriyle noktaladı.