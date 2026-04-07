İstanbul’da gündeme bomba gibi düşen gelişmede, CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyeye ilişkin bazı adreslerde arama yapılırken, toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın odağında ruhsat ve iskan süreçleri var

İddialara göre soruşturma, Üsküdar Belediyesi’nde özellikle yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki şikâyetler ve tespitler üzerine başlatıldı. Dosyada, bazı işlemlerin resmi prosedürlerin dışına çıkarıldığı ve belediye bağlantılı yapıların süreçlerde etkili olduğu öne sürülüyor.

Operasyon İstanbul ve Yalova’ya uzandı

Edinilen bilgilere göre operasyon yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Yalova’da da eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Belediye iştirakleri de inceleme altında

Soruşturma dosyasında, belediye iştiraki olduğu belirtilen bazı yapılar üzerinden yürütülen süreçlerin de mercek altına alındığı ifade ediliyor. Özellikle ruhsat ve iskan işlemlerinde belediye dışı veya yetki sınırları tartışmalı bazı isimlerin etkili olduğu yönündeki iddialar, soruşturmanın kapsamını genişletmiş durumda.

Üsküdar Belediyesi’nden açıklama bekleniyor

Operasyonun ardından gözler Üsküdar Belediyesi’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Belediyenin soruşturmaya ilişkin nasıl bir savunma yapacağı ve iddialara karşı hangi tutumu alacağı merak konusu oldu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının çıkıp çıkmayacağı, belediye yönetimi ya da üst düzey bürokratlara uzanıp uzanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Olayın siyasi yansımaları da olacak

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyonun yalnızca adli değil, siyasi etkiler de doğurması bekleniyor. Özellikle İstanbul’daki CHP’li belediyelere yönelik art arda gelen soruşturmalar, bu operasyonun siyasi boyutunun da tartışılmasına neden oldu.

Uzmanlara göre soruşturmanın kapsamı, gözaltına alınan kişilerin görev ve konumları ile dosyadaki somut deliller, olayın siyasi etkisini belirleyecek.

