

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar zincirinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda süregelen davaların devamı niteliğindeki bu son operasyon, özellikle belediye iştiraklerinin ihale süreçlerine odaklanıyor.



İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden "usulsüz ihale sistemi" kurulduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'u yakalandı.

Öne Çıkan Detaylar:

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiaları yer alıyor.

Kapsam: Operasyon, daha önce İSFALT ve İETT ihalelerine yönelik gerçekleştirilen soruşturmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Gözaltılar: Yakalanan 29 şüphelinin yanı sıra, bir şüphelinin yurt dışında olması nedeniyle yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu operasyon, halihazırda devam eden ve 414 sanığın yargılandığı büyük İBB davasıyla paralel ilerliyor.

Tutukluluk Durumu: Davada aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu tutuklu sanık sayısı, son tahliyelerle birlikte 77'ye düşmüştü.

Birleşen Dosyalar: Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların da ana davayla birleştirilmesi, sürecin İstanbul genelindeki yerel yönetim iştiraklerini kapsayacak şekilde genişlediğini gösteriyor.

Siyasi Tepkiler: CHP kanadı, bu operasyonların İBB'yi "fiilen çalışamaz hale getirme" amacı taşıdığını savunurken; yargı makamları "kamu zararının tespiti" üzerine odaklandıklarını belirtiyor.

Bölgesel Yansımalar: Fatih ve Silivrikapı Örneği

Operasyonların idari boyutu sürerken, sahadaki belediye çalışmaları da bu süreçten etkileniyor. Özellikle Fatih bölgesindeki kentsel dönüşüm projeleri ve Silivrikapı'daki arkeolojik buluntular nedeniyle durdurulan inşaatlar, bu idari karmaşanın gölgesinde yakından takip ediliyor. Fatih Sitesi sakinleri gibi mülk sahipleri için belediyeden gelen tahliye tebligatları ve kira yardımı süreçleri, bu operasyonların yarattığı belirsizlik ortamında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Gelişmeler Geldikçe Haber Güncellenmeye Devam Edecektir.