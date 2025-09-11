Ciner Grubu'nun yaklaşık bir yıl önce Can Holdin'e devrettiği Türkiye'nin önde gelen Medya kurumlarından Habertürk ve Show TV, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesinin de içinde olduğu 121 şirkete el konuldu. İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de dahil olduğu 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamındaki operasyonlar jandarma tarafından yürütüldü.

“Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirket ve mal varlığına el konuldu.

Şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği, jandarma tarafından yapılan aramaların ise sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada operasyonun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında;

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

TMSF, 121 ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANDI

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

TMSF'DEN AÇIKLAMA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

Açıklamada, bu dönemde TMSF'nin temel amacının şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek, istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca, grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

CAN HOLDİNG ŞİRKETLERİ

Kemal Can'ın sahibi olduğu markalar arasında Energy Benzin İstasyonları, Awox, Seikon, Telefox, Energia, İTÜ ETA Vakfı, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı, VIP Transport, Özel Mediza Hospital, Golden Hill Hotel ve beton santrali bulunuyor.

HABERTÜRK VE SHOW TV NE ZAMAN DEVREDİLDİ?

Turgay Ciner, Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV’yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu’na devretmiş ve medyadan çekilmişti. O dönem Can Holding’den yapılan açıklamada şöyle denilmişti: “Park Grubu ile Ciner Yayın Holding’in hisse devri için sözleşme imzalanmıştır. Park Grubu’na bu süreçteki nezaketleri için teşekkür ederiz. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra, medya sektöründeki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yürütülecektir.”

EĞİTİMDEN MEDYAYA GENİŞ AĞ

Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını da elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

Geçen Aralık ayında, Ciner Holding'in tepe kuruluşu olarak faaliyet yürüten Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, Can Grubu’na devredilmişti.

Eylül 2007'de kurulan Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyordu; bunların tümü Can Holding’e geçmişti. Böylece Turgay Ciner medyadan çekilmişti.