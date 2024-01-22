Son günlerde Akdeniz kıyılarında tedirginlik yaratan 'sahilde cansız beden' vakalarına ilişkin yeni bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, son altı günde 8'i Antalya, 1'i Muğla olmak üzere kıyılara dokuz cansız beden vurduğunu aktardı.

BİR SÜRE ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden 1'inin bir süre önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 13 yaşındaki çocuğun olduğunu bildirdi. Diğer cesetlerinse üzerlerinde bulunan kıyafetlerin imal yerlerinin Suriye olduğunu ifade eden Yerlikaya, Muğla'daki cansız bedenin 6 Ocak 2024'te kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceğini söyledi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, güvenlik güçleri ve savcılıkların koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Antalya ve Muğla Sahillerine vuran Cansız Bedenlerle İlgili Açıklama:

Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu.

Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.

Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise

6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."