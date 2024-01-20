Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusu 2023 TÜİK verilerine göre 84 milyonu aştı. Her ilden göç alan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan İstanbul, TÜİK'in verilerine göre nüfusu en kalabalık şehir olarak öne çıkıyor. Peki, İstanbul'da en çok hangi ilden gelen nüfus var? İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte İstanbul'da aslen en çok nerelinin yaşadığını gösteren veriler…
İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Peki, İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?
TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.
Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu. İstanbul'un 400 binden fazla nüfusu ile 7 ilden gelenler bulunuyor. Bunlarrdan ilki yıllardır Sivas olarak dikkat çekiyor. Daha önce yapılan nüfus kontrollerinde Birinci sırada Sivas, ikinci sırada Kastamonu, üçüncü sırada Giresun var iken, son rakamlarda Giresun'un komşusu Ordu'nun İstanbul'da Giresun'un önüne geçtiği görülüyor. Giresun'u Tokat, Erzurum ve Malatya takip ediyor.
Sivas - 767 bin 428
Kastamonu - 559 bin 3
Ordu - 525 bin 681
Giresun - 494 bin 160
Tokat- 484 bin 463
Erzurum - 442 bin 107
Malatya- 418 bin 888
Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte alfabetik sıraya göre il il detaylar...
Adana - 98 bin 449
Adıyaman - 210 bin 570
Afyonkarahisar- 61 bin 347
Ağrı - 216 bin 859
Amasya - 179 bin 213
Ankara - 108 bin 444
Antalya - 47 bin 902
Artvin - 85 bin 86
Aydın - 31 bin 304
Balıkesir- 102 bin 803
Bilecik- 36 bin 497
Bingöl- 147 bin 988
Bitlis- 239 bin 828
Bolu- 65 bin 986
Burdur - 10 bin 259
Bursa - 103 bin 310
Çanakkale - 73 bin 407
Çankırı - 166 bin 658
Çorum - 178 bin 867
Denizli - 33 bin 674
Diyarbakır- 231 bin 860
Edirne - 105 bin 267
Elazığ - 154 bin 649
Erzincan - 307 bin 32
Erzurum - 442 bin 107
Eskişehir - 55 bin 920
Gaziantep - 92 bin 568
Giresun - 494 bin 160
Gümüşhane - 148 bin 590
Hakkari- 16 bin 743
Hatay - 112 bin 687
Isparta - 56 bin 850
Mersin - 65 bin 44
İstanbul- 2 milyon 164 bin 766
İzmir - 71 bin 998
Kars- 303 bin 324
Kastamonu - 559 bin 3
Kayseri - 163 bin 910
Kırklareli - 113 bin 805
Kırşehir- 47 bin 359
Kocaeli- 59 bin 682
Konya - 163 bin 453
Kütahya- 33 bin 955
Malatya- 418 bin 888
Manisa- 49 bin 868
Kahramanmaraş- 110 bin 641
Mardin - 259 bin 380
Muğla- 16 bin 108
Muş- 178 bin 982
Nevşehir- 94 bin 241
Niğde - 99 bin 693
Ordu - 525 bin 681
Rize- 308 bin 439
Sakarya - 135 bin 44
Samsun - 426 bin 500
Siirt - 252 bin 954
Sinop- 374 bin 903
Sivas - 767 bin 428
Tekirdağ - 113 bin 222
Tokat- 484 bin 463
Trabzon - 415 bin 31
Tunceli - 84 bin 986
Şanlıurfa - 151 bin 708
Uşak- 21 bin 718
Van - 246 bin 634
Yozgat - 151 bin 916
Zonguldak - 125 bin 608
Aksaray- 50 bin 626
Bayburt - 124 bin 368
Karaman- 27 bin 448
Kırıkkale- 36 bin 277
Batman - 147 bin 296
Şırnak- 42 bin 443
Bartın- 98 bin 251
Ardahan- 258 bin 45
Iğdır - 98 bin 453
Yalova- 21 bin 371
Karabük- 95 bin 44
Kilis - 41 bin 684
Osmaniye- 33 bin 987
Düzce - 47 bin 488