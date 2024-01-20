Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusu 2023 TÜİK verilerine göre 84 milyonu aştı. Her ilden göç alan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan İstanbul, TÜİK'in verilerine göre nüfusu en kalabalık şehir olarak öne çıkıyor. Peki, İstanbul'da en çok hangi ilden gelen nüfus var? İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte İstanbul'da aslen en çok nerelinin yaşadığını gösteren veriler…

İstanbullulardan sonra en çok Sivaslılar ikamet ediyor. Peki, İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?

TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.

Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu. İstanbul'un 400 binden fazla nüfusu ile 7 ilden gelenler bulunuyor. Bunlarrdan ilki yıllardır Sivas olarak dikkat çekiyor. Daha önce yapılan nüfus kontrollerinde Birinci sırada Sivas, ikinci sırada Kastamonu, üçüncü sırada Giresun var iken, son rakamlarda Giresun'un komşusu Ordu'nun İstanbul'da Giresun'un önüne geçtiği görülüyor. Giresun'u Tokat, Erzurum ve Malatya takip ediyor.

Sivas - 767 bin 428

Kastamonu - 559 bin 3

Ordu - 525 bin 681

Giresun - 494 bin 160

Tokat- 484 bin 463

Erzurum - 442 bin 107

Malatya- 418 bin 888

Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor. Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte alfabetik sıraya göre il il detaylar...

Adana - 98 bin 449

Adıyaman - 210 bin 570

Afyonkarahisar- 61 bin 347

Ağrı - 216 bin 859

Amasya - 179 bin 213

Ankara - 108 bin 444

Antalya - 47 bin 902

Artvin - 85 bin 86

Aydın - 31 bin 304

Balıkesir- 102 bin 803

Bilecik- 36 bin 497

Bingöl- 147 bin 988

Bitlis- 239 bin 828

Bolu- 65 bin 986

Burdur - 10 bin 259

Bursa - 103 bin 310

Çanakkale - 73 bin 407

Çankırı - 166 bin 658

Çorum - 178 bin 867

Denizli - 33 bin 674

Diyarbakır- 231 bin 860

Edirne - 105 bin 267

Elazığ - 154 bin 649

Erzincan - 307 bin 32

Erzurum - 442 bin 107

Eskişehir - 55 bin 920

Gaziantep - 92 bin 568

Giresun - 494 bin 160

Gümüşhane - 148 bin 590

Hakkari- 16 bin 743

Hatay - 112 bin 687

Isparta - 56 bin 850

Mersin - 65 bin 44

İstanbul- 2 milyon 164 bin 766

İzmir - 71 bin 998

Kars- 303 bin 324

Kastamonu - 559 bin 3

Kayseri - 163 bin 910

Kırklareli - 113 bin 805

Kırşehir- 47 bin 359

Kocaeli- 59 bin 682

Konya - 163 bin 453

Kütahya- 33 bin 955

Malatya- 418 bin 888

Manisa- 49 bin 868

Kahramanmaraş- 110 bin 641

Mardin - 259 bin 380

Muğla- 16 bin 108

Muş- 178 bin 982

Nevşehir- 94 bin 241

Niğde - 99 bin 693

Ordu - 525 bin 681

Rize- 308 bin 439

Sakarya - 135 bin 44

Samsun - 426 bin 500

Siirt - 252 bin 954

Sinop- 374 bin 903

Sivas - 767 bin 428

Tekirdağ - 113 bin 222

Tokat- 484 bin 463

Trabzon - 415 bin 31

Tunceli - 84 bin 986

Şanlıurfa - 151 bin 708

Uşak- 21 bin 718

Van - 246 bin 634

Yozgat - 151 bin 916

Zonguldak - 125 bin 608

Aksaray- 50 bin 626

Bayburt - 124 bin 368

Karaman- 27 bin 448

Kırıkkale- 36 bin 277

Batman - 147 bin 296

Şırnak- 42 bin 443

Bartın- 98 bin 251

Ardahan- 258 bin 45

Iğdır - 98 bin 453

Yalova- 21 bin 371

Karabük- 95 bin 44

Kilis - 41 bin 684

Osmaniye- 33 bin 987

Düzce - 47 bin 488